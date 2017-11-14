زمالي : ضرورة مراجعة آليات تسيير منظومة الضمان الاجتماعي لتحصيل أكبر للاشتراكات

دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الثلاثاء بالجزائر, على ضرورة " اعادة النظر في اشكال تسيير منظومة الضمان الاجتماعي و تنظيم الموارد البشرية " من خلال التركيز على تحصيل أكبر للاشتراكات، مؤكدا أن ايجاد الحلول للمنظومة التي تعاني اختلالات حادة في توازناتها المالية يتطلب توفر الارادة و مساهمة كافة الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين في هذا المسعى.

و في لقاء جمع مسؤولي عدد من صناديق الضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الى جانب اطارات بالوزارة الوصية نظم مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة لمناقشة مجمل الانشغالات المتعلقة بمجال العمل والقضايا ذات العلاقة المباشرة بالقطاع ، أوضح الوزير هذا اللقاء "يهدف الى ربط وبناء علاقات ثقة بين صناديق الضمان الاجتماعي و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وتأسيس لحوار دائم حول المسائل ذات الاهتمام المشترك يتسم بالصراحة والمسؤولية والشفافية".

وأضاف الوزير قوله أن "ايجاد الحلول يتطلب توفر الارادة والاستعداد لدى كافة الأطراف من أجلانضاج الأفكار والبحث عن الحلول الممكنة لكافة المسائل المطروحة" في مجال الضمان الاجتماعي.

في هذا الصدد أوضح زمالي أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تشهد حاليا اختلالا في توازناتها المالية مترتب عن عجز هام و متزايد لفرع التقاعد الذي يحصي حتى الان أزيد من 2 مليون منتسب .

و من منطلق - يتابع الوزير- سعي الحكومة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة فقد تم تخصيص اعانة مالية من الدولة لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دينار موجهة لاسترجاع الموازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.

في هذا الاطار ولمرافقة هذه الجهود المبذولة للمحافظة على هذه التوازنات ضمان ديمومتها شدد الوزير على ضرورة " اعادة النظر في اشكال تسيير منظومة الضمان الاجتماعي و تنظيم الموارد البشرية من خلال التركيز على تحصيل الاشتراكات".

من جهته أعلن المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري، شكاكري أن الصندوق ابدى ليونة كبيرة في التعامل مع المتأخرين عن سداد مستحقات الاشترك حيث لم يباشر اي "اجراءات ردعية" لاسترداد المبالغ المستحقة خلال السداسي الاول من سنة 2017، كما أنه يعمل على خلق وانشاء فضاءات اتصال وتحاورمع الشركاء الاقتصاديين لإيجاد حلول توافقية .

وتجدر الاشارة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تنصيب مجلس إدارة بين صنالديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للعطل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج