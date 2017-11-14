تســاقــط أولــى الثلــوج عــلى ولايــات بشـــرق البـــلاد

تساقطت أولى الثلوج اليوم الثلاثاء عبر عديد مناطق شرق البلاد.

فبولاية باتنة غطت طبقة رقيقة من الثلوج منذ بداية فترة ما بعد الظهيرة جبال الشلعلع الذي يصل علوه إلى 1750 متر و مناطق إيشمول و إينوغيسان حيث تجتاح هذه المناطق العمرانية موجة من البرد الشديد.

وسادت نفس الوضعية بالمناطق الجبلية لولاية خنشلة حيث بدأت الثلوج في التراكم على جبل شيليا الذي يصل ارتفاعه إلى 2328 متر و كذا منطقة بوحمامة.

وبولاية سطيف بدأت منطقة تكوكة و هي عبارة عن منطقة صغيرة على بعد أقل من 10 كلم عن عاصمة الولاية وتطل على علو أكثر من 1200 م إلى غاية بوعنداس و مرور بعين الروى تكتسي الرداء الأبيض.

واستنادا لمصالح الأرصاد الجوية المتواجدة بمطار محمد بوضياف ستتواصل الثلوج في التساقط خلال ال24 ساعة المقبلة و ستمس على وجه الخصوص الجبال التي يزيد علوها عن 1000 متر.

المصدر : وأج