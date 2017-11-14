المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاثة نظيفة 3-0

14/11/2017 - 23:03

تفوق المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، أمام نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة (3-0)  الشوط الأول (1-0)، مساء  الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة) في مباراة ودية تحضيرية

وسجل أهداف اللقاء كل من ياسين براهيمي في الدقيقتين (38) و (70) و إسلام  سليماني عند الدقيقة (85).

و يعد هذا الفوز الأول لـ "الخضر" تحت إشراف الطاقم الفني الجديد الذي يقوده  الناخب الوطني رابح ماجر بمساعدة مزيان إيغيل و جمال مناد. 

و يخوض المنتخب الوطني مباراته القادمة ضد غامبيا في شهر مارس 2018 ببانجول  لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/ وأج

أوسمة:

كرة القدم, الفريق الوطني

طالع ايضاً

ماجر : أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع واستبعاد مبولحي و فغولي ليس نهائيا

صورة من الأرشيف
تحسبا لمواجهتي نيجيريا وأفريقيا الوسطى.. الخضر يشرعون هذا الاثنين في تربص مغلق...
مــاجـر للإذاعــة : مواجهة نيــجيــريا لقــاء شـــرف وأبــواب المنتخـب الوطنـي...
رابح ماجر: المنتخب الوطني لكرة القدم يمر بأزمة كبيرة جدا