المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاثة نظيفة 3-0

تفوق المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، أمام نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة (3-0) الشوط الأول (1-0)، مساء الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة) في مباراة ودية تحضيرية.

وسجل أهداف اللقاء كل من ياسين براهيمي في الدقيقتين (38) و (70) و إسلام سليماني عند الدقيقة (85).

و يعد هذا الفوز الأول لـ "الخضر" تحت إشراف الطاقم الفني الجديد الذي يقوده الناخب الوطني رابح ماجر بمساعدة مزيان إيغيل و جمال مناد.

و يخوض المنتخب الوطني مباراته القادمة ضد غامبيا في شهر مارس 2018 ببانجول لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/ وأج