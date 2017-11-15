برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية (الأربعاء 15 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري.



- حزب جبهة التحرير الوطني:



- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي لولاية عنابة (14:00).



- حزب العمال:



- تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بالقاعة متعددة الرياضات "5 جويلية" بولاية الجلفة (10:00).



- جبهة المستقبل:

- تجمع شعبي ينظمه رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بقاعة السينما بغرداية (16:00).



- الحركة الشعبية الجزائرية:



- تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بعنابة (00ر10 ).



- التجمع الوطني الديمقراطي:



- بتفويض من الامين العام للحزب أحمد أويحيى تشرف نوارة سعدية جعفر عضو المكتب الوطني على تجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة (10:00).



- الجبهة الوطنية الجزائرية:



- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الجبهة موسى تواتي بالشلف (9:00) وعين الدفلى (14:00).



- تحالف (تاج):

- تجمع شعبي ينظمه رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول, بالمسرح البلدي

بتمنراست (15:00).



- جبهة الجزائر الجديدة:



- تجمع شعبي ينظمه رئيس الحزب احمد بن عبد السلام بالقاعة متعددة الرياضات

لبوقادير بولاية الشلف (16:00).



- إتحاد نهضة عدالة بناء:



- تجمع شعبي ينظمه رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي لصالح التحالف بقاعة

السينما "رماضين" بتندوف (17:00).



- التحالف الوطني الجمهوري:



- تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي بالمسرح الجهوي لعين

البيضاء بأم البواقي (14:00).



- جبهة القوى الاشتراكية:



- تجمعان شعبيان ينشطهما عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي لعسكري والأمين الوطني الاول محمد حاج جيلاني بقاعة الحفلات محمد بوضياف ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى (13:00) و مسرح الأطفال ببولوغين بالجزائر العاصمة (16:30).



- حركة مجتمع السلم:



- رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبين بالأغواط (00ر11 ) والجلفة (00ر16 )



- حزب الفجر الجديد:



- تجمع شعبي ينظمه ريئس الحزب الطاهر بن بعيبش, بقاعة "دنيا زاد" ولاية تلمسان (10:00).



- حركة الاصلاح:



- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الحركة فيلالي غويني ب"ذراع القايد" ببجاية (10:00) وبومرداس (16:00).