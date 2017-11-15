برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية

15/11/2017 - 09:04

 برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية (الأربعاء 15 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري.
 
- حزب جبهة التحرير الوطني:
 
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي لولاية عنابة (14:00).
 
 - حزب العمال:
 
- تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بالقاعة متعددة الرياضات "5 جويلية" بولاية الجلفة (10:00).
 
- جبهة المستقبل:
 - تجمع شعبي ينظمه رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بقاعة السينما بغرداية (16:00).
 
  - الحركة الشعبية الجزائرية:
 
- تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بعنابة (00ر10 ).
 
 - التجمع الوطني الديمقراطي:
 
- بتفويض من الامين العام للحزب أحمد أويحيى تشرف نوارة سعدية جعفر عضو المكتب الوطني على تجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة (10:00).
 
  - الجبهة الوطنية الجزائرية:
 
- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الجبهة موسى تواتي بالشلف (9:00) وعين الدفلى (14:00).
 
 - تحالف (تاج):  
 - تجمع شعبي ينظمه رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول, بالمسرح البلدي  
بتمنراست (15:00).
 
- جبهة الجزائر الجديدة:
 
- تجمع شعبي ينظمه رئيس الحزب احمد بن عبد السلام بالقاعة متعددة الرياضات  
لبوقادير بولاية الشلف (16:00).
 
 - إتحاد نهضة عدالة بناء:
 
- تجمع شعبي ينظمه رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي لصالح التحالف بقاعة  
السينما "رماضين" بتندوف (17:00).
 
 - التحالف الوطني الجمهوري:
 
- تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي بالمسرح الجهوي لعين  
البيضاء بأم البواقي (14:00).
 
- جبهة القوى الاشتراكية:
 
- تجمعان شعبيان ينشطهما عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي لعسكري والأمين الوطني الاول محمد حاج جيلاني بقاعة الحفلات محمد بوضياف ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى (13:00) و مسرح الأطفال ببولوغين بالجزائر العاصمة (16:30).
 
- حركة مجتمع السلم:
 
- رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبين بالأغواط (00ر11 ) والجلفة (00ر16 )
 
- حزب الفجر الجديد:
 
- تجمع شعبي ينظمه ريئس الحزب الطاهر بن بعيبش, بقاعة "دنيا زاد" ولاية تلمسان (10:00).
 
  - حركة الاصلاح:
 
- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الحركة فيلالي غويني ب"ذراع القايد" ببجاية  (10:00) وبومرداس (16:00).

أوسمة:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

بدوي: كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة لإجراء الانتخابات المحلية
اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017
اليـــوم الســادس عشــر من الحمــلة الانتخــابيـــة لـمحــليــات 2017
دربال:647 تدخل من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة