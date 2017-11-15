برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية (الأربعاء 15 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري.
- حزب جبهة التحرير الوطني:
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي لولاية عنابة (14:00).
- حزب العمال:
- تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بالقاعة متعددة الرياضات "5 جويلية" بولاية الجلفة (10:00).
- جبهة المستقبل:
- تجمع شعبي ينظمه رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بقاعة السينما بغرداية (16:00).
- الحركة الشعبية الجزائرية:
- تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بعنابة (00ر10 ).
- التجمع الوطني الديمقراطي:
- بتفويض من الامين العام للحزب أحمد أويحيى تشرف نوارة سعدية جعفر عضو المكتب الوطني على تجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة (10:00).
- الجبهة الوطنية الجزائرية:
- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الجبهة موسى تواتي بالشلف (9:00) وعين الدفلى (14:00).
- تحالف (تاج):
- تجمع شعبي ينظمه رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول, بالمسرح البلدي
بتمنراست (15:00).
- جبهة الجزائر الجديدة:
- تجمع شعبي ينظمه رئيس الحزب احمد بن عبد السلام بالقاعة متعددة الرياضات
لبوقادير بولاية الشلف (16:00).
- إتحاد نهضة عدالة بناء:
- تجمع شعبي ينظمه رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي لصالح التحالف بقاعة
السينما "رماضين" بتندوف (17:00).
- التحالف الوطني الجمهوري:
- تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي بالمسرح الجهوي لعين
البيضاء بأم البواقي (14:00).
- جبهة القوى الاشتراكية:
- تجمعان شعبيان ينشطهما عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي لعسكري والأمين الوطني الاول محمد حاج جيلاني بقاعة الحفلات محمد بوضياف ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى (13:00) و مسرح الأطفال ببولوغين بالجزائر العاصمة (16:30).
- حركة مجتمع السلم:
- رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبين بالأغواط (00ر11 ) والجلفة (00ر16 )
- حزب الفجر الجديد:
- تجمع شعبي ينظمه ريئس الحزب الطاهر بن بعيبش, بقاعة "دنيا زاد" ولاية تلمسان (10:00).
- حركة الاصلاح:
- تجمعان شعبيان ينظمهما رئيس الحركة فيلالي غويني ب"ذراع القايد" ببجاية (10:00) وبومرداس (16:00).
محليات 2017
برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية
برنامج اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية (الأربعاء 15 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري.