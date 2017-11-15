مساهل يشارك هذا الاربعاء في الاجتماع الثلاثي"الجزائر-مصر-تونس" حول ليبيا بالقاهرة

يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الأربعاء بالقاهرة في الندوة الوزارية الثلاثية "الجزائر، مصر،تونس"حول ليبيا.

وسيسمح هذا اللقاء الذي يأتي بعد اجتماع الثلاثية المنعقد بالجزائر في جوان الماضي باستعراض آخر التطورات المسجلة بهذا البلد ودراسة مختلف العوامل التي يمكن استغلالها للوصول إلى التسوية الفورية للأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الـ17 ديسمبر 2015.

وفي هذا الجانب أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور سليمان اعرج في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الاجتماع يندرج في اطار التشاور الذي يجمع بين دول جوار ليبيا فيما يتعلق بتفعيل تسوية الأزمة مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يضمن مرافقة الاشقاء الليبيين في المضي نحو الحل السلمي .

وأضاف المتحدث ذاته أن حضور الجزائر مهم جدا لكونها تحظى اليوم باحترام كبير خاصة في موقفها من قبل الفاعلين الليبيين خصوصا وأنها كانت دوما السباقة والداعية إلى ضرورة انتهاج الحل السياسي مبرزا أن الاجتماع الثلاثي من شأنه دعم كل الجهود الأممية لتسوية الأزمة الليبية سلميا.

هذا كما يشارك عبد القادر مساهل في الندوة الوزارية حول التجارة والامن والحكامة في إفريقيا التي ستعقد بواشنطن يوم الجمعة القادم بدعوة من كاتب الدولة الامريكي ريكس تيلرسون.

وسيكون هذا اللقاء فرصة لمساهل لعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب وسياسات مواجهة التطرف والمصالحة الوطنية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية