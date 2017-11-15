الشعب الفلسطيني يحيي هذا الأربعاء الذكرى الـ29 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر

يحتفل الشعب الفلسطيني هذا الأربعاء بالذكرى التاسعة والعشرين لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر حيث أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن وثيقة الاستقلال الفلسطيني في عام 1988م خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لتكون بداية تحرك سياسي كبير.

وهذا التحرك قاد في مرحلة لاحقة إلى قيام الدولة الفلسطينية ومن ثم الحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، في سبيل الحصول على تجسيد حلم الدولة على حدود عام 1967.

ويستذكر الفلسطينيون في هذا اليوم الرئيس عرفات، وهو يلقي في جلسة للمجلس الوطني التي احتضنتها العاصمة الجزائرية، خطابه الشهير وذاك الإعلان "إن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وجاء أيضا في الخطاب الذي مثل أن دولة فلسطين دولة عربية هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة ، كما تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.

هذا وتعد القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر قضية مقدسة وستظل كذلك إلى أن تتحرر فلسطين من براثن الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيون بجميع فصائلهم يدركون هذا ويقدرون مواقف الجزائر حيث أقاموا من اجل ذلك جسورا قوية توصلهم بالجزائر باعتبارها من قلاع التحرر التي لا تتزعزع .