فاروق بوكليخة للإذاعة:نسعى إلى تحسين الخدمات الجامعية للتكفل بمليون ونصف طالب

أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسعى إلى تحسين قطاع الخدمات الجامعية وذلك باشراك كل القطاعات الحكومية وإطارات و خبراء و باحثين في المجال ، لذا فقد أعلن وزير التعليم العالي عن ندوة خاصة بالخدمات الجامعية والتي ستكون يومي الـ 13 والـ14 جانفي المقبل وستشمل تشخيصا للوضع الحالي مع دراسة كل الصعوبات التي يعاني منها القطاع.

وأضاف فاروق بوكليخة هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن عدد مديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن يبلغ 66 مديرية ، و أن عدد الإقامات الجامعية سنة 2017 بلغ 435 إقامة وتجاوز عدد الطلبة مليون ونصف طالب.

و أكد ضيف الأولى انه أمام هذا العدد الهائل يجب القيام بتغيير وإصلاح يتعلق سواء بدراسة الدعم المباشر في المنحة ثم الإطعام والإيواء وكذا تحسين النقل ، مشيرا إلى أنه يوميا يقدم مليون ونصف وجبة على مستوى المطاعم الجامعية ولم تسجل أي تسممات غذائية وهذا منذ أربع سنوات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تمت عصرنة الإدارة في الخدمات الجامعية والتي ساهمت في التخفيف من تنقل الطلبة وكذا الوثائق التي كان يقدمها حيث نجد أن أكثر من 128 ألف طالب تم تسجيلهم عبر الانترنت للحصول على الغرفة وبقيت المنحة بثلاث وثائق فقط وهي تخضع لمراحل وحسب الحالة المادية للوالد وستدرس مستقبلا.

كما كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية عن دراسة قيد الإنجاز لإصلاح منظومة النقل الجامعي بمشاركة وزارة النقل لإعادة النظر في مخططات النقل الحضرية وشبه الحضرية من أجل التخفيف من الازدحام الموجود عبر الطرقات و ذلك باللجوء إلى الأنماط الحديثة في النقل والمتواجدة في بعض الولايات كإدخال وسائل النقل الحديثة في النقل الجامعي مثل التراموي والميترو.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية -مباركة بن عمراوي