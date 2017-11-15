امحمد خداد للإذاعة:الجمهورية الصحراوية ستكون حاضرة في القمة الافريقية الاوروبية نهاية نوفمبر

أكد منسق جبهة البوليساريو امحمد خداد مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في قمة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الاوروبي المقررة في الـ29 و الـ30 نوفمبر الجاري بأبيدجان الايفوارية بعد تلقيها مذكرة من مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على غرار كل الدول الاعضاء في هذه المنظمة القارية.

وقال خداد في مداخلة له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي ومن الطبيعي ان تكون حاضرة في هذه القمة الافريقية الاروبية.

وتأسف خداد لمحاولات المغرب الفاشلة للضغط من خلال الدول الاوروبية الحليفة له بغية إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة واصراره على جعل هذا الأمر مسألة تحد بالنسبة له ،مذكرا بفشل المحاولات المغربية الرامية الى إبعاد الوفد الصحراوي خلال اللقاءات الافريقية الكبرى ومنها قمة الاتحاد الافريقي-اليابان بمابوتو.

وحسب خداد فإنه من الضروري أن تشارك أوروبا في ايجاد تسوية لانهاء الاستعمار في الصحراء الغربية بما يتطابق وقرارات الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة مضيفا بالقول "إننا ننتظرمن أوروبا احترام قرارات الاتحاد الافريقي خاصة وان محكمة العدل الاروبية أكدت على ان الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان.

كما دعا ضيف الثالثة أوروبا لوضع حد لمساعدة المغرب على نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ومشاركة الاتحاد الاروبي في ايجاد حل سياسي للصراع بما يتطابق وقرارات الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية