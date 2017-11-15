الرئيس بوتفليقة يهنئ الرئيس محمود عباس بمناسبة الذكرى الـ29 لإعلان قيام دولة فلسطين

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس بمناسبة احياء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ29 لإعلان قيام دولة فلسطين، أكد له فيها "وقوف الجزائر الى جانب الشعب الفلسطيني المناضل ودعمها الاكيد للجهود العربية والدولية المبذولة في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "يطيب لي والشعب الفلسطيني الشقيق يحيي الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان قيام دولة فلسطين أن أتوجه إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأصدق التمنياتي داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافيةي وعلى الشعب الفلسطيني الأبي بتحقيق تطلعاته في الحرية والانعتاق".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: " وإنها لمناسبة طيبة أغتنمها لأشارك الشعب الفلسطيني الشقيق اعتزازه بهذه الذكرى الغالية ولأستحضر تضحياته في سبيل استرجاع كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه ولأشيد كذلك بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي ستعزز لا محالة موقف الدولة إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

"ولا يفوتني --يقول رئيس الدولة-- أن أؤكد لكم وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني المناضل ودعمها الأكيد للجهود العربية والدولية المبذولة في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".