الحماية المدنية : أسبوع إعلامي توعوي حول الوقاية من أخطار حوادث الاختناقات

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية ابتداء من هذا الاربعاء أسبوع إعلامي توعوي حول الوقاية من أخطار حوادث الاختناقات عن طريق تسطير برنامج ثري ومتنوع على مستوى وحدات الحماية المدنية حسب ما اورده بيان لذات المصالح.

و تهدف هذه الحملة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج الوقاية و التحسيس من مختلف الأخطار المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية للسنة الجارية لا سيما أخطار حوادث الاختناق بالغاز إلى توعية المواطنين و غرس ثقافة وقائية لديهم مع التأكيد على إتباع القواعد واحترام المقاييس الأمنية التي يجب التقيد بها للوقاية من هذه الحوادث و كيفية التعامل معها عند حدوثها و تفادي هذه الحوادث أو التقليل من حدتها والآثار الناجمة عنها.

هذه العملية التحسيسية ستتواصل خلال كل موسم شتاء بعمل توعوي جواري عن طريق قافلة التحسيس و التوعية على مستوى الولايات و تنظيم أبواب مفتوحة على الحماية المدنية.

79حالة وفاة اختناقا بالغازخلال الـ10اشهر من 2017

وأحصت مصالح الحماية المدنية 79 حالة وفاة اختناقا خلال الـ10 أشهر للسنة الحالية اي من جانفي الى أكتوبر الفارط على المستوى الوطني وذلك جراء الاختناقات والتسممات الناجمة عن الغازات المحترقة او غاز الكربون و أخرى .

كما اوضح بيان لذات المصالح انه تم تسجيل 117 حالة وفاة خلال سنة 2016 جراء الغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون co وذلك في 1140 تدخل لعناصر الحماية على المستوى الوطني.

وقد ارجعت مصالح الحماية اسباب هذه الوفيات الى خلل في الوقاية وكذا في موصفات الأمان بعض الأجهزة المستعملة كانعدام التهوية وعدم مطابقتها للمقاييس الأمنية ،بالإضافة إلى سوء تركيب وتشغيل هذه الوسائل من قبل أفراد غير مؤهلين.