الهباش للإذاعة : انجازات عديدة حققتها فلسطين منذ إعلان الإستقلال في الجزائر

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش أن فلسطين حققت عديد الإنجازات خلال ثلاثين سنة من إعلان استقلالها في الجزائر سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أعلن، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في الجزائر عام 1988، اعلان قيام دولة فلسطين.

وما زالت الكلمات التي رددها الرئيس ياسر عرفات عند هذا الإعلان حاضرة في أذهان الجميع ، والتي قال فيها: 'فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف'.

وقال محمود هباش، بالمناسبة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن " فلسطين أصبحت عضوا في الأمم المتحدة واليونسكو والعديد من المنظمات الدولية، والعلم الفلسطيني يرتفع في أكثر من 120 دولة في العالم، وأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة، ولذلك فإن الإحتلال الإسرائيلي مجبر على التراجع أمام التقدم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني".

لكنه أشار إلى أن " كثيرا من الخطوات بانتظار أن نقطعها لتحقيق حلم شعبنا وهو الإستقلال الكامل والحرية الكاملة، وإلى الدولة الفلسطينية الحقيقية وعاصمتها القدس" على حد تعبيره.

يذكر أن وثيقة الاستقلال التي صاغ كلماتها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش أن "المجلس الوطني الفلسطيني يعلن "قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف" وأن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا" ونظامها "ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وتكوين الأحزاب..".

ونصت الوثيقة على "مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال، وترسيخ السيادة والاستقلال".

وقد شكل هذا الإعلان انعطافا حادا في سياسة منظمة التحرير حيث استند في شرعيته إلى قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وبالتالي قبول منظمة التحرير لمبدأ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين.