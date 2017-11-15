الشروع في استعمال السوار الإلكتروني للمتهمين في طور التحقيق

أعطيت هذا الأربعاء بمحكمة بئر مراد رايس إشارة الانطلاق الرسمي في استعمال السوار الإلكتروني للمتهمين في طور التحقيق ،و جاء هذا الإجراء الجديد تدعيما للرقابة القضائية ،و سيتم استعماله على مستوى محكمة بئر مراد رايس كتجربة نموذجية على أن يتم تعميمه على المستوى الوطني في ظرف سنة.

و في هذا الشأن قال مدير الاستشراف و التنظيم بوزارة العدل زروال أكيلاني إن"تطبيق المراقبة القضائية الإلكترونية يخص فقط الأشخاص المتابعين وليس الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا و المسجونين".

و أضاف المتحدث ذاته أن المتابعة الإلكترونية تكون من مكتب المراقبة الإلكترونية بمحكمة بئر مراد رايس،و "هذه العملية لها اتصال مباشر بقاعدة المعطيات بالإضافة إلى الرسائل النصية التي تصل في حال إخلال المتهم بالإلتزمات وهي نفس الإجراءات المتخذة في الرقابة القضائية الكلاسيكية".

من جهته أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عباس زروق أن " إجراءات الوضع تحت هذا النظام تخص قاضي التحقيق،و القاضي المكلف بإجراءات المثول الفوري وهو المحكمة،بالإضافة إلى غرفة الاتهام بصفتها الجهة الثانية لرقابة قاضي التحقيق و في آخر مرحلة تأتي مرحلة التنفيذ اي قاضي تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسات العقابية".

المصدر:الإذاعة الجزائرية