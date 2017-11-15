قرار وزاري يرخص لـ 10 ولايات بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بالجريدة الرسمية

صدر في العدد 64 من الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يرخص لـ 10 ولايات تقع معظمها بجنوب البلاد بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ليوم 23 نوفمبر.

و يرخص القرار "لولاة كل من أدرار والأغواط وباتنة وبـشار وتامنراست و ورقلة وإيليزي وتـنـدوف والوادي و ولاية النعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والـولائية باثنين وسبعـين (72) ســاعــة عـلى الأكثر و في حالة ضرورة تكييـف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية يمكن لـولاة الولايات المذكورة حـسب الحالة تقديم تاريخ افتتاح الاقـتراع "إمّــا بــأربع وعــشــرين(24) ساعة وإمّــا بــثـمــان وأربــعـين (48) ساعة".

و يوضح هذا القرار الذي جاء بناء عـلى طلب من ولاة الولايات المذكورة أن القـرارات المتخذة تحدد قائـمـة الـبلديـات المعنية والـتواريخ المحـددة لافـتــتـاح الاقـتـراع في كل مـنــهـا وكـذا عـدد مـكـاتب التصويتي على تنشر هذه الـقـرارات وتـعــلق قـبل خـمـسـة (5)أيام عــلـى الأكـثـر مـن التاريـخ الـمحـدد لافـتـتاح الاقتراع وترسـل نـسـخ منها إلى و زير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و من جهة أخرى صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاث قرارات وزارية أخرى لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و يتعلق القرار الأول بتحديد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و مميزاتها التقنية ي بحيث تكون هذه الأوراق من نموذج موحد و لونين مختلفين كما يختلف شكل ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية ي فيما تكون ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية في شكل واحد.

أما القرار الثاني فانه يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية فيما يحدد القرار الثالث الميزات التقنية لمحضر الفرز.