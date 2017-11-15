كرة السلة : تأهل سيدات المجمع البترولي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية

تغلب فريق المجمع البترولي للسيدات في كرة السلة هذا الأربعاء، على نادي فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنتيجة (66-61) الشوط الأول (41-28) لحساب الجولة الرابعة و الأخيرة من المجموعة الأولى لمنافسات البطولة الافريقية للأندية البطلة 2017 الجارية بالعاصمة الأنغولية لواندا.

ويعتبر هذا الفوز هو الثاني للبتروليات بعد المسجل أمام ايكيتي بانك الكيني (الكيني ايكيتي بانك بنتيجة (59-32), مقابل هزيمتين أمام على التوالي أنتر كلوب الأنغولي (45-62) و فرست بانك النيجيري (43-56).

فبعد نهاية الدور الأول, يتأهل المجمع البترولي للدور ربع النهائي, حيث احتل المركز الثالث بست نقاط, مناصفة مع المتصدرين, انتر كلوب الأنغولي و فارست بانك النيجيري اللذين سيقابلان مساء اليوم من أجل احتلال المرتبة الأولى للمجموعة.

في الدور ربع النهائي, يواجه ممثل السلة الجزائرية نادي فيريفيارو مابوتو (الموزمبيق), الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

و تتأهل الأندية الأربعة الأولى عن كل مجموعة (الأولى و الثانية) للدور ربع النهائي, حسب صيغة المنافسة المعتمدة من طرف المنظمين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية