مجمع سوناطراك يعرض بواشنطن قدراته الاستثمارية

عرض مجمع سوناطراك, الذي يعكف على إعداد استراتيجية تسيير جديدة لآفاق 2030 من أجل إعطاء دفع جديد لقطاع المحروقات الاستراتيجي, قدراته الاستثمارية بمناسبة منتدى اقتصادي حول التعاون الأمريكي-المتوسطي.

و خلال هذا اللقاء الذي نظمته مجموعة العمل الأمريكية "Center for Transatlantic relations" تحت شعار "تدعيم التعاون الأمني و الطاقوي"ي صرح مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك محي الدين طالب أن "المجمع يعتزم بالنسبة للخمس سنوات المقبلة رصد 78 مليار دولار كاستثمارات من أجل تطوير المشاريع البترولية و الغازية.

و أوضح طالب أن المجمع بحاجة إلى شركاء دوليين لتحقيق هذا المخطط الطموح الذي سيرتكز على الاستكشاف و الإنتاج و التكرير و البتروكمياء.

في نفس الشأن قال نفس المسؤول "نبذل جهودا من أجل تحسين استقطابنا" معلنا عن مراجعة أخرى لقانون المحروقات خلال السداسي الأول 2018 من أجل توضيح الأمور أكثر للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع.

و يكمن الهدف في تحسين الإطار القانوني و الجبائي لهذا القانون من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية.

و الحاصل ان المجمع الذي يواجه "منافسة شرسة" على الصعيد الدولي "مدعو لتغيير طريقة عمله"ئ حسب قوله.

كما يتعلق الأمر أيضا بتقييم ما يتم القيام به في هذا المجال عبر العالم.

و في مداخلته عاد طالب الذي عرض القدرات الاستثمارية الهائلة في قطاع الطاقة الجزائري إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد و دفع النمو على المدى الطويل. كما ذكر بمراجعة قانون الاستثمار و التنظيم المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر الذي يمنح للشريك الأجنبي إمكانية ضمان تسيير المؤسسات المختلطة المنشأة في إطار هذه الشراكة.

و على هامش هذا العرض, صرح طالب أن مجموعات العمل تم وضعها لدراسة جوانب هذا القانون التي ستتم مراجعتها.

و ردا على سؤال حول إمكانية مراجعة الرسم على الأرباح الاستثنائية, أكد ذات المسؤول أن "كل الجباية تقريبا ستتم إعادة النظر فيها".

من جهة أخرىي أوضح أن التغييرات التي سيتم ادخالها على الاطار التشريعي لهذا القانون من شأنها "تسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار" للشركات البترولية من خلال السماح لها بالحصول على توضيح من أجل الاستثمار على المدى الطويل.

و أكد شعارنا هو "leading the change " (القيام بتغيير) في التسيير الداخلي للمجمع" الذي سيخص اساسا طريقة عمله و تسويق منتوجاته.

كما صرح نفس المسؤول أنه في هذا الإطار يندرج مسعى المجمع من أجل إعادة النظر في سير فرعه الخاص بتسويق الغاز الطبيعي في لندن.

و يتجه مجمع سوناطراك نحو إستراتيجية جديدة في مجال التسويق بحسب تغيير ديناميكية سوق الغاز الأوروبية و يبحث حاليا على إنشاء شركات مختلطة لفرعه بلندن قصد ايجاد منافذ جديدة لغازه.

كما صرح طالب أن "إحدى طرق العمل تكمن في الاشتراك مع شركات أخرى" مع تقاسم أخطار السوق.