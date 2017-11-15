اتفــاقية بين " كنان-ميد" وأركاس-لاين التركية لــنقـل أجزاء تركيب سيارات رونو إلى الجــزائر

تم هذا الأربعاء بالجزائر توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للملاحة البحرية- فرع المتوسط (كنان-ميد) ونظيرتها التركية (أركاس-لاين) من أجل نقل مجموعة الأجزاء اللازمة لتجميع المنتج الموجهة إلى مصنع تركيب السيارات "رونو الجزائر للإنتاج" الكائن بمنطقة واد تليلات بولاية وهران.

وأخذت هذه الشراكة بين كنان-ميد وأركاس-لاين صيغة نظام الأسطول المشترك بين موانئ كونستانتا (رومانيا) ونوفوروسييسك (روسيا) عبر ميناء ماربورت (تركيا) مع نشر ثلاثة سفن بقدرة استيعاب محددة بـ 1.700 وحدة تعادل عشرين قدما .

وتتقاسم في إطار هذه الاتفاقية، كل من كنان- ميد و أركاس-لاين نشاط النقل بالتساوي، على أساسا حصة من 50/50 في المائة بحجم سنوي متوقع بـ 27.000 وحدة تعادل 20 قدما .

وقد تم توقيع العقد بين المدير العام لكنان-ميد بن زاوي ونظيره من الشركة التركية أتالاي بحضور وزير الاشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي على هامش الصالون الدولي الثاني للنقل واللوجستيك (لوجيستيكال).

وذكر زعلان بأن المؤسسة الجزائرية كنان-ميد شرعت جويلية الماضي في المشاركة في نقل الحاويات الحاملة لمجموعة الأجزاء اللازمة لتجميع المنتج ، انطلاقا من رومانيا نحو ميناء أرزيو لفائدة مصنع رونو الجزائر (قرابة 3.000 حاوية لقطع الغيار ) في حين أنه كان يتم نقلها قبل ذلك من طرف أصحاب سفن أجانب منذ افتتاح هذا المصنع في نوفمبر 2014.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج