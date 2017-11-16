اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017

قبل أربعة أيام من انقضاء الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر وفي اليوم التاس عشر منها تواصل الأحزاب السياسية سعيها لاقناع الناخبين من خلال شرح برامجها الانتخابية والحث على ضرورة المشاركة بكثافة في هذا الموعد الانتخابي.

-الحركة الشعبية الجزائرية: رئيس الحزب عمارة بن يونس بولاية سكيكدة.

-التجمع الوطني الديمقراطي: بتفويض من الامين العام أحمد أويحيى،ينظم عضو المكتب الوطني محمد غيجي تجمعا شعبيا بقاعة "برك لخضر" ببلدية البيضة،ولاية الاغواط .

-الجبهة الوطنية الجزائرية: رئيس الحزب موسى تواتي ينظم تجمعين شعبيين بالمدية و البليدة .

-جبهة التحرير الوطني: الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ينظم تجمعين شعبيين بالمركز الثقافي "مالك حداد" بقسنطينة والقاعة متعددة الرياضات "8 ماي 1945" بسطيف.

-جبهة المستقبل: رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بالمركب الرياضي لبلدية أفلو بولاية الاغواط.

-جبهة القوى الاشتراكية: تجمع شعبي للأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني بالمركز الثقافي "سيدي المجاني" بدلس، ولاية بومرداس.

-حركة مجتمع السلم: تجمع شعبي ينظمه رئيس الحزب عبد المجيد مناصرة بدار الثقافة "محمد أمين لعمودي" ببلدية الشط،ولاية الوادي.

-جبهة الجزائر الجديد: رئيس الحزب أحمد بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بالمركب الجواري لبلدية شلالة العذاورة بولاية المدية.

-حزب الفجر الجديد: رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات لواد تليلات، ولاية وهران.

-التحالف الوطني الجمهوري: تجمع شعبي ينظمه الامين العام للحزب بلقاسم ساحلي بقاعة المحاضرات "محمد بوشنافة" ببلدية بوسعادة، ولاية المسيلة.

-حركة الاصلاح: تجمع شعبي ينظمه رئيس الحزب فيلالي غويني بعين تدلس, ولاية مستغانم.

-اتحاد نهضة-بناء-عدالة: رئيس حركة البناء مصطفى بلمهدي،ممثلا للاتحاد من أجل النهضة،البناء و العدالة ينظم تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي ببرج منايل،ولاية بومرداس.