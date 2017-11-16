انطلاق أشغال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار (شرق غرب) من الذرعان إلى الحدود التونسية

أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان هذا الخميس بولاية الطارف على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار (شرق-غرب) على مسافة 84 كلم عبر الشطر الممتد من بلدية الذرعان إلى غاية الحدود الجزائرية-التونسية .

وأفاد زعلان أن كلفة انجاز هذا الشطر الممتد على مسافة 84 كيلومترا قدرت بـ 84 مليار دينار على أن تنتهي الأشغال به بعد 16 شهرا.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن بعث انجاز هذا المشروع هو دعم وتجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية. وأنه قد تم اختيار شركة صينية مؤهلة ومعروفة عالميا لانجاز هذا المشروع خصوصا وأن طبيعة الأرضية تعرف ظاهرة تصاعد المياه نحو السطح.

وكان وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان كشف على هامش زيارته للصالون الدولي للنقل واللوجستيك عن التخطيط لربط 24 مدينة بالطريق السيار شرق غرب مستقبلا لضمان النجاعة الاقتصادية لهذا الطريق، داعيا المتعاملين إلى إزالة كل العراقيل البيروقراطية لجعل قطاع النقل يلعب دورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الشأن قال الوزير عبد الغني زعلان إن المخطط الوطني للنقل يربط 24 مدينة بالطريق السيار على المدى المتوسط والطويل، داعيا كل المتعاملين إلى التنسيق فيما بين القطاعات إلى إزالة كل العراقيل البيروقراطية في إطار تفعيل قطاع النقل الحساس و المحرك للاقتصاد.

كما سيتم الارتقاء بهذا الطريق إلى مستوى الخدمات المرجوة من طرف المواطن ويتعلق الأمر في هذا السياق -كما قال الوزير- بالمراقبة عن طريق الكاميرات وعبر كل المسارات ووضع أجهزة للإنذار والطوارئ ما يجعل مستعمليه يطلعون على وضع الطريق على مسافات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية