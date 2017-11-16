بكالوريا 2018 :انتهاء فترة التسجيلات للمترشحين هذا الخميس

تنتهي منتصف هذا الخميس فترة التسجيلات بالنسبة للمرشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2018.

هذا وقد تم تمديد فترة التسجيلات لشهادة البكالوريا إلى غاية يوم الـ16 نوفمبر بعد أن كانت وزارة التربية قد حددت فترة التسجيلات لشهادة البكالوريا بين الـ9 أكتوبر إلى غاية الـ9 من الشهر الجاري.

أما بالنسبة للتسجيلات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم الثانوي والابتدائي، فقد تم الانتهاء منها أمس الأربعاء الـ 15 نوفمبر .

وأكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عل ضرورة تقديم المسجلين لبيانات دقيقة عن الحالة المدنية والمدرسية (الاسم واللقب والشعبة ..الخ) ليتمكنوا من الحصول على شهادة نجاح وديبلوم بمعلومات واضحة وتجنب عناء اعادة تصحيحها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المرشحين للاختبارات الوطنية الثلاثة لدورة 2017 كان 652 760 مرشحا لشهادة التعليم الابتدائي، و 226 566 مرشحا لامتحان شهادة التعليم المتوسط و 761،701 لامتحان شهادة البكالوريا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية