هلاك 15 شخصا اختناقا بأول أكسيد الكربون منذ بداية 2017 بولاية الجزائر

لقي 15 شخصا حتفهم إختناقا بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة على مستوى ولاية الجزائر منذ بداية العام الجاري هذا ما كشف عنه المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

و أوضح الملازم أول خالد بن خلف الله لواج أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس قدر ب 4 حالات في عدد الوفيات بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة بسبب نقص الحيطة والحذر وعدم صيانة أجهزة التدفئة و التسخين وانعدام التهوئة .

وأشاربن خلف الله إلى أنه رغم تسجيل هذا العدد من الوفيات في أقل من 11 شهرا إلا أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا بعد تدخلاتهم على مستوى ولاية الجزائر من إسعاف وإنقاذ 75 شخصا من موت مؤكد بأول أكسيد الكربون.

و حذر المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر من الاسباب التي تؤدي إلى الاختناقات كعدم صيانة أجهزة التسخين والتدفئة و التوصيلات الكهربائية المتعلقة بها وكذا التركيب العشوائي لهذه الأجهزة والتعديلات العشوائية التي لا تراعي التهوية الجيدة داعيا الى اقتناء أجهزة التدفئة الأصلية ذات النوعية الجيدة .