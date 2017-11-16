تنس: تأهل الجزائرية إيبو إلى ربع نهائي المسلك الدولي للمحترفات ''بينيكارلو''

تأهلت الجزائرية ايناس ايبو هذا الخميس إلى الدور ربع النهائي للجدول الفردي من منافسات المسلك الدولي للمحترفات ''بينيكارلو'' الجارية بكاستيون (إسبانيا) من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري, عقب فوزها على الاسترالية سيوني منديز المصنفة السابعة في الجدول بواقع 7-5 6-1.

ولحساب الدور ربع النهائي المقرر إجراؤه الجمعة, تلاقي الجزائرية (18 عاما) الروسية كسينيجا شاريفوفا التي تأهلت على حساب الإسبانية كلوديا هوست فيرر بنتيجة 6-2 6-1.

وفي حالة الفوز, ستلاقي الجزائرية في الدور نصف النهائي الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الاسبانية إيرين بيريو إسكورهويلا واليابانية ميسا إغيشي المصنفة رقم 8 في الجدول.

في الجدول الزوجي, أقصيت ايبو رفقة زميلتها الالمانية كارولين فيرنر مساء الأربعاء في الدور الأول بعد خسارتهما أمام الثنائي الاسباني نويليا بوزو زانوتي وأنجيليس مورينو بارانكيرو بنتيجة 4-6, 7-5 (11-9).

وتجرى هذه المنافسة التي تقدر جوائزها بـ 15.000 دولار أمريكي, على الأراضي الترابية لملعب بينيكارلو للتنس (إسبانيا).