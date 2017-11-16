وزارة التربية تعلن عن تنظيم مسابقة للتوظيف الخارجي و امتحان مهني للترقية في أربع رتب

16/11/2017 - 16:15

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  هذا الخميس عن تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي إلى جانب تنظيم امتحان  مهني للترقية في أربع رتب .

وأوضحت الوزيرة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك و تويتر) أن  "وزارة التربية الوطنية ستنظم دورة لمسابقة توظيف خارجي و كذا امتحان مهني  للترقية في أربع رتب هي طبيب عام و نفساني عيادي و مساعد تمريض رئيسي  و ممرض حاصل على شهادة دولة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان وإصلاح  المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأكد مصدر من وزارة التربية ان التفاصيل حول هذه المسابقة سيكشف عنها في غضون  الأسبوع المقبل لا سيما من حيث عدد المناصب .

و كانت وزارة التربية قد قامت لحساب سنة 2017  بتوظيف 10 آلاف أستاذ في إطار  التوظيف الخارجي و4 آلاف إداري بقطاع التربية كما قامت في نوفمبر 2016 بترقية  عن طريق الامتحان المهني لـ45 ألف موظف.

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