بدوي: الجزائر بحاجة للتقنيين السامين واليد العاملة المؤهلة المتخصصة

اعتبر وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين هذا الخميس بسوق أهراس أن الجزائر بحاجة للتقنيين السامين واليد العاملة المؤهلة المتخصصة.

وشدد الوزير أمام عدد من متربصي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في مجالات الفلاحة و الأشغال العمومية و البناء الذي دشنه بسدراتة في إطار زيارة عمل و تفقد تدوم يومين إلى هذه الولاية على أهمية قطاع التكوين و التعليم المهنيين الذي وصفه بـ"الاستراتيجي" حيث أن 80 بالمائة --كما قال-- من المتخرجين منه يحصلون على وظائف.

ووعد بدوي بالمناسبة بمنح تجهيزات جديدة لهذه المؤسسة التكوينية التي تتسع لـ300 مقعد بيداغوجي و تضم داخلية بـ120 سريرا و تكون طلبة بالإضافة إلى سوق أهراس من ولايات مجاورة على غرار تبسة و قالمة و الطارف و خنشلة و أم البواقي.

إثرها عاين الوزير المستثمرة الفلاحية عبد المجيد منصوري ببلدية سدراتة المختصة في زراعة الحبوب و تكثيفها و تربية الأبقار الحلوب تتربع على 300 هكتار منها 50 هكتارا مسقية و تشغل 8 عمال دائمين و 20 موسميين.

ولتنويع مصادر الطاقة غير الملوثة و تدعيم شبكة الكهرباء دشن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية محطة لإنتاج الطاقة الشمسية ببلدية وادي الكباريت (70 كلم جنوب سوق أهراس).

وحسب ما ورد في الشروح التي قدمت بعين المطان فإن هذه المحطة الأولى من نوعها على مستوى الولاية و التي تنتج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية تضم ألواحا شمسية بطاقة 15 ميغاواط على مساحة 30 هكتار بهذه المنطقة المصنفة ضمن الهضاب العليا.

ويواصل الوزير زيارته لسوق أهراس في يومها الأول بإشرافه على الشروع في تموين سكان بلدية أم العظايم بمياه الشرب و يستمع لعرض حول إشكالية التموين بهذه المادة الحيوية عبر الولاية كما يزور المركز الحدودي المشترك (شرطة - جمارك) بالفويض ببلدية أولاد مومن قبل أن يعقد مساء اليوم لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بقاعة الاجتماعات ميلود طاهري بمدينة سوق أهراس.