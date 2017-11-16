"طريقي" أول موقع مخصص للإعلام المروري بالجزائر

أوضحت النقيب نصيرة شيخ من مركز الإعلام و تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني أن موقع الأنترنت "طريقي" يوفر لمستخدميه أمكانية الاستعلام حول وضعية الطرقات في الوقت الحقيقي،"Tariki.dz".

وقالت النقيب شيخ لدى استضافتها في برنامج ضيف الصباح لإذاعة القرآن الكريم إن موقع " طريقي"Tariki" التطبيق الذي أطلقته قيادة الدرك الوطني بغية التيسير على مستعملي الطرقات والذي تم تطويره في لغتين العربية الفرنسية ،يمكن من الاستعلام حول وضعية الطرقات في الوقت الحقيقي، عبر مختلف وسائل الاتصال و الإعلام، مثل الكمبيوتر، الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

وأضافت أن هذا التطبيق الموجه للعموم، القابل للولوج عبر العنوان الإلكتروني "tariki.dz"، مزود من طرف مركز الإعلام والتنسيق على الطرقات التابع للدرك الوطني، عبر المجموعات الإقليمية للدرك الوطني في 48 ولاية من البلاد.

كما يقترح موقع طريقي لمستخدمي الطرقات خريطة تفاعلية تعرض مختلف المعلومات المفيدة خلال التنقلات، خاصة حول وضعية الطرقات، الاتجاهات الممكنة والأفضل، الاختناقات المرورية و الازدحام، النقاط السوداء و الطقس المروري حسب نفس المتحدثة .

