كشف مخبأ يحتوى على كمية هامة من الأسلحة قرب الشريط الحدودي بمنطقة تينزاواتين

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الخميس ,قرب الشريط الحدودي بمنطقة تينزاواتين بأدرار على مخبأ يحتوى على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود , وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بمنطقة تينزاواتيني بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر اليوم 16 نوفمبر 2017 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (01) رشاش من نوع FMPK و 9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و (01) قاذف صاروخي من نوع RPG7 و 4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف و 1 بندقية تكرارية بالإضافة الى كمية معتبرة من الذخيرة".

وأوضح المصدر ذاته " إن هذه العملية النوعية المنفذة على الشريط الحدودي للبلادي تؤكد على مدى عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".