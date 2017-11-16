مرموري: برنامج لتكوين 3333 مهني في قطاع السياحة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

أشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم تكوين المكونين في مجال السياحة والفندقة، و قام الوزير بمعاينة البرنامج التكويني الذي سيستفيد منه 3333 من مهنيي القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 .

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع هذا الخميس بالجزائر العاصمة أنه تجسيدا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مجمع "فندقة سياحة وحمامات معدنية" و"الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، تكوين 120 مكون كمرحلة أولى من البرنامج المسطر الذي يهدف الى مسايرة التطورات التي تعرفها الخدمات الفندقية والسياحية.

وأعلن بالمناسبة أنه يتم التفكير في تسطير برنامج تكويني في الصناعات التقليدية مشيرا الى أنه يتم حاليا ضبط المعايير والاليات لتوسيع العملية التي سيستفيد منها الإطارات والمكونين والحرفيين.

كما كشف مرموري، بأن عدد الأجانب الذين توافدوا على مناطق الجنوب، منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية بلغ 600 سائح متوقعا أن يرتفع العدد خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية.

توافد ما لا يقل عن 600 سائح أجنبي على الجنوب منذ انطلاق الموسم

وأوضح مرموري في تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم تكوين المكونين في مجال السياحة والفندقة، أنه منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية في الفاتح أكتوبر المنصرم، توافد ما لا يقل عن 600 سائح أجنبي على جنوب الجزائر متوقعا أن يرتفع عدد السواح خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية التي عادة ما تعرف، إضافة الى الأعياد الدينية والمحلية الاحتفال بأعياد رأس الميلاد التي تستقطب أعدادا كبيرة من السواح سيما الأجانب منهم.

وأشار بهذا الخصوص أن الجزائر تستقطب، خلال العام كله 10 ألاف سائح مذكرا أن التخفيضات التي يستفيد منها السواح، حسب ما تنصه الاتفاقية المبرمة بين وزارتي السياحة والنقل، تصل إلى 50 بالمائة من تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية في حالة ما توفر العدد الكافي من السواح من طرف الوكالات السياحية ( أكثر من 60 شخص) وهذا إضافة الى التخفيضات التي تمنحها الفنادق العمومية طوال الموسم السياحي، التي تتراوح بين 25 و30 بالمائة.

أما بخصوص المشاريع المجمدة في قطاع السياحة بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، أكد وزير القطاع أن تكلفة المشاريع المجمدة بلغت 10مليار دينار أي ما يمثل 50 بالمائة من العمليات أو المشاريع المسجلة لفائدة قطاع السياحة.

وأضاف في هذا الإطار أنه في حالة الضرورة بإمكان مدراء السياحة للولايات أن يقدموا بطلب لرفع التجميد حسب أهمية المشروع.

من جهته قدر مدير النشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية جمال عليلي عدد مناطق التوسع السياحي ب 225 منطقة بمساحة تقدر ب 5ر56 هكتار داعيا الى تعزيز الاستثمار في هذه المناطق والإسراع في تحضير الدراسات المتعلقة بتصنيف هذه المناطق ومراجعة القوانين الخاص بالعقار السياحي.

وشدد المتدخل على ضرورة انجاز المشاريع في هذه المناطق لاسيما الفضاءات الحموية التي يقدر عددها ب 282 منبع حموي مشيرا الى انه تم لحد الآن تخصيص 100 منبع لانجاز مشاريع استثمارية بها .

واكد المتحدث بالمناسبة بأنه يتم حاليا تحضير ملف مراجعة المخطط التوجيهي الخاص بترقية النشاط السياحي مشيرا إلى أنه سيتم إرسال ملف خاص بتطهير العقار السياحي الى الحكومة لحماية هذا العقار وتفادي استغلاله في مجالات أخرى .