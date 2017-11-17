برنامج اليوم العشرين من الحملة الانتخابية (الجمعة 17 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر .

جبهة التحرير الوطني: الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بفندق "المريديان " بولاية وهران (10:00) .

جبهة المستقبل: ينشط رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بدار الثقافة بن ارشد بولاية الجلفة (10:00).

الحركة الشعبية الجزائرية: ينشط رئيس الحزب عمارة بن يونس تجمعا شعبيا بولاية الجزائر (03.10).

حركة مجتمع السلم: ينشط رئيس الحزب عبد المجيد مناصرة تجمعين شعبيين بقاعة الزعاطشة بولاية بسكرة (9:00) و بقاعة "بورزق عبد الحميد" بالمسيلة (16:00).

جبهة الجزائر الجديدة: ينشط رئيس الحزب أحمد بن عبد السلام تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي لولاية بجاية (10:00).

حزب الفجر الجديد: ينشط رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا بقاعة متعددة الرياضات "المستقبل" بتقرت (16:00).

الجبهة الوطنية الجزائرية: ينشط رئيس الحزب موسى تواتي تجمعين شعبيين بتيبازة(10:00) و العاصمة (15:00).

التحالف الوطني الجمهوري: ينشط الامين العام للحزب بلقاسم ساحلي تجمعين شعبيين بقاعة دار الشباب ببلدية فلفلة بولاية سكيكدة (10:00) و بالمركز الثقافي لبلدية القرارم قوقة بولاية ميلة (15:00).

حزب الحرية والعدالة : ينشط رئيس الحزب, محمد السعيد, تجمعا شعبيا بقاعة سينما "الفتح" ببلدية سيق بولاية معسكر (10:00)

حركة الإصلاح الوطني : ينشط رئيس الحزب فيلالي غويني تجمعين شعبيين بتيارت (10:00) و عين الذهب (بولاية تيارت) (15:00).

الاتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء: ينظم الاتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء تجمعين شعبيين ببلدية القلب الكبير بولاية المدية (09:00) و بقاعة بن غازي الشيخ ببلدية بن باديس بولاية سيدي بلعباس (10:00).

تاج: ينشط رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول تجمعا شعبيا بدار الشباب ببلدية تسدان حدادة بولاية ميلة (10:00).

حزب العمال: تنشط الأمينة العامة للحزب لويزة حنون تجمعا شعبيا بقاعة "سيساتيك" بولاية خنشلة (14:30).

التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية : ينشط رئيس الحزب, محسن بلعباس,تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات "عقاب محند سليمان" " بالقبة ولاية الجزائر (15:00)

حركة الوفاق الوطني : ينشط الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي بولاية بجاية (15:00)

حزب التجديد الجزائري: ينشط الأمين العام للحزب كمال بن سالم تجمعا شعبيا بقاعة دار الثقافة بولاية المدية (10:00).

جبهة القوى الاشتراكية: تنظم جبهة القوى الاشتراكية ثلاثة تجمعات شعبية بكل من قاعة الحفلات بعين الفوارة بلدية سطيف (9:30 ) و و بالمركز الثقافي "خالد مصطفى بسعيدة (14:00) و بالمركز الثقافي "صيادي العيد" بحاسي الرمل بولاية الأغواط (16:00).

التجمع الوطني الديمقراطي : ينشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي تجمعا شعبيا بقاعة شعلان بالمركب الرياضي مصطفى تشاكر بالبليدة (10:00).

حزب الجزائر الخضراء رئيس حزب الجزائر الخضراء ينشط تجمعا شعبيا بعين تموشنت (00ر10 ).