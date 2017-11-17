هجرة:وفاة 5052 مهاجرا حول العالم معظمهم في البحر المتوسط

قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن عدد وفيات المهاجرين على الصعيد العالمي ومختلف طرق الهجرة بلغ منذ بداية هذا العام وحتى الان 5052 مهاجرا، مقابل 6977 حالة وفاة تم تسجيلها

خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 .

ونوهت المنظمة إلى أن ذلك يمثل تراجعا بأكثر من 1900 حالة وفاة، لافتة إلى أن الوفيات على طرق الهجرة في البحر المتوسط تشكل أغلبية جميع وفيات المهاجرين، وهو ما كان الحال عليه أيضا في السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت المنظمة في هذا الإطار،أن إجمالي عدد الوفيات للمهاجرين على مختلف طرق الهجرة بالبحر المتوسط بلغ هذا العام 2017 ما يصل إلى 2982 حالة وفاة وذلك مقارنة مع 4572 حالة وفاة في عام 2016، ما يعني انخفاضا بحوالي 1600 وفاة لرجل وامرأة وطفل.

وذكرت المنظمة أنه وبشكل عام فإن انخفاض عدد الوفيات في البحر المتوسط يعتبر السبب الرئيس في تراجع أعداد الوفيات للمهاجرين عالميا، حيث ظلت باقي المناطق بنفس معدلاتها.

في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية إن عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط بلغ هذا العام وحتى أول أمس الأربعاء 158 ألفا و935 مهاجرا وذلك مقارنة مع 343 ألفا و 158 مهاجرا وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن حوالى 75 % من الوافدين هذا العام وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، بينما توزعت البقية على اليونان وقبرص وإسبانيا.

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية