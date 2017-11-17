الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 12): شباب قسنطينة يتمسك بالصدارة والساورة واتحاد بلعباس يفاجئان

حقق فريق شباب قسنطينة فوزا جديدا على أرضه هذه المرة على حساب الضيف مولودية وهران (1-0) ليدعم مركزه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برسم الجولة 12، هذا الجمعة،والتي كانت قد انطلقت أمس الخميس وتختتم يوم غد السبت.

كما عرفت هذه الجولة عودة شبيبة الساورة بفوز ثمنين من العاصمة بعدما أطاحت باتحاد الجزائر بنتيجة 0-2، واستعاد اتحاد بلعباس نغمة الفوز بتغلبه على اتحاد الحراش (2-1) بملعب أول نوفمبر بالمحمدية.

وبفضل الهدف الوحيد الذي أمضاه الهداف الحالي للبطولة، أمين عبيد،الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف،أطاح شباب قسنطينة أمام آلاف من أنصاره بالضيف مولودية وهران في مباراة عاني فيها أبناء المدرب عبد القادر عمراني الأمرين أمام منافس لعب إلى آخر رمق من اجل تعديل النتيجة.

وبهذا الفوز يرفع "السنافر" رصيدهم إلى 27 نقطة في الصدارة بينما يحتل"الحمراوة"المرتبة السادسة مؤقتا بـ17 نقطة.

وحققت شبيبة الساورة مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الخميس، بإسقاطها للمضيف اتحاد الجزائر بـ(2-0)، وهو الفوز الذي سمح لها بتدعيم مركز الوصافة برصيد 23 نقطة، أما "سوسطارة" فتتدحرج في الترتيب إلى المركز 12 برصيد12 نقطة بعد خسارتين متتاليتين بملعبه و لكن تنقصه ثلاث مقابلات متأخرة ستكون الأولى أمام الجار والغريم مولودية الجزائر يوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية في داربي عاصمي واعد .

من جهته عاد فريق اتحاد بلعباس بالنقاط الثلاث من رحلته إلى العاصمة عندما تغلب على مضيفه اتحاد الحراش بـ(2-1)، وهي النتيجة التي تسمح لأبناء شريف الوزاني من وضع حد لسلسلة النتائج السلبية والارتقاء إلى الصف السابع بمجموع 16نقطة. بالمقابل عاد اتحاد الحراش إلى نقطة الصفر حيث يحتل المركز 15 وما قبل الأخير بـ9 نقاط .

من جهتها، ارتقت مولودية الجزائر الى المرتبة الثالثة مؤقتا برصيد 18 نقطة، بعدما حققت فوزا صعبا على الضيف دفاع تاجنانت (2-1)، بفضل هدفي المدافعين حشود وبدبودة مقابل هدف اللاعب المالي جودجو. وتراجع دفاع تاجنانت بعد هذا التعثر إلى الصف 13 مؤقتا بـ11 نقطة.

وانتهت مواجهة أولمبي المدية بالضيف شبيبة القبائل دون فائز (0-0) وهي النتيجة التي لا تخدم أي طرف بالنظر إلى حاجتهما الماسة إلى حصد النقاط قصد الابتعاد عن منطقة الخطر.

وتحتل الشبيبة الصف التاسع برصيد 15 نقطة أما الاولمبي فيتواجد في الرتبة العاشرة مؤقتا بـ13 نقطة.

وتستمر الجولة 12 يوم غد السبت، بإجراء كل من مباريات إتحاد بسكرة (14، 9ن) أمام نصر حسين داي (10، 12ن)، وشباب بلوزداد (7، 16ن) بالضيف اتحاد البليدة (16، 3ن)، إضافة إلى القمة بين وفاق سطيف (4، 17ن) ونادي بارادو (4، 17ن).

النتائج الجزئيــة والترتيــب:

جاءت النتائج الجزئية والترتيب لحساب الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الخميس والجمعة كما يلي :

الخميس :

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 0 - 2

الجمعة :

أولمبي المدية - شبيبة القبائل 0 - 0

اتحاد الحراش - اتحاد بلعباس 1 - 2

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 0

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 2 - 1

السبت 18 نوفمبر :

ببسكرة (ملعب العالية) 00ر15سا إتحاد بسكرة - نصر حسين داي

بالجزائر(ملعب أوت 55) 00ر16سا شباب بلوزداد - اتحاد البليدة

بسطيف (ملعب 8 ماي 45) 00ر17سا وفاق سطيف - نادي بارادو

الترتيب نقاط لعب

1 . شباب قسنطينة 27 12

2 . شبيبة الساورة 23 12

3 . مولودية الجزائر 18 11

4 . وفاق سطيف 17 10

-- . نادي بارادو 17 11

-- . مولودية وهران 17 12

7 . شباب بلوزداد 16 11

-- . اتحاد بلعباس 16 12

9 . شبيبة القبائل 15 12

10 . نصر حسين داي 13 11

-- . أولمبي المدية 13 12

12 . اتحاد الجزائر 12 9

13 . دفاع تاجنانت 11 12

14 . اتحاد بسكرة 9 10

-- . اتحاد الحراش 9 12

16 . اتحاد البليدة 3 11.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج