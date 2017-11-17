الجولة 12 :عين مليلة توسع الفارق في الطليعة و"الشلفاوة" يتجرعون أول هزيمة

يواصل فريق جمعية عين مليلة التغريد بمفرده في الطليعة عقب فوزها خارج الديار على مولودية العلمة (0-1)،مستغلة تعثر وصيفه السابق شبيبة سكيكدة أمام مولودية سعيدة (0-1)، ليترك"السكيكدية"الصف الثاني لمولودية بجاية التي أطاحت بجمعية الشلف (3-1)، التي تجرعت أول هزيمة، كما تمكن متذيل الترتيب من العودة بنقطة ثمينة من تلمسان (1-1)، في اختتام مباريات الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي لعبت هذا الجمعة.

تمكن الرائد جمعية عين مليلة من العودة بالزاد كاملا من تنقله لمواجهة مولودية العلمة (0-1)، في لقاء شهد توترا كبيرا، عقب افتتاح الضيوف لباب التهديف عبر هاشم (د 65)، بسبب احتجاج أصحاب الأرض عليه ما أدى إلى توقف اللقاء لدقائق عديدة، لتعود الكلمة الأخيرة لأشبال المدرب حجار و تعزز عين مليلة صدارتها برصيد 28 نقطة، في حين تأتي مولودية العلمة في المرتبة الـ 12 بـ 12 نقطة رفقة معسكر و باتنة.

و سجلت شبيبة سكيكدة تعثرها الثاني على التوالي عندما انهزمت خارج الديار أمام مولودية سعيدة (1-0)، حيث لم يعرف "السكيكدية" طريقة التفاوض مع "السعيدية" الذين أحرزوا النقاط الثلاث بواسطة ركلة جزاء سجلها حميدي عند الدقيقة (83)، وبالتالي تفقد الشبيبة السكيكدية مركز الوصافة لمولودية بجاية وتسقط إلى الصف الثالث بمجموع 23 نقطة، فيما تصعد مولودية سعيدة إلى الصف التاسع بـ 15 نقطة.

انتهت قمة مباريات الجولة الـ 12 بتفوق مولودية بجاية بملعب الوحدة المغاربية بفوز مستحق على حساب الضيف جمعية الشلف الذي ينهزم لأول مرة بعد صمود دام 11 جولة، فوز"البجاوية"جاء بفضل ثلاثية صالحي من ضربة جزاء في الدقيقة (19)، وثنائية بلقاسمي عند الدقيقتين (33) و (84)، الذي أضاف هدفه السابع في البطولة، بينما قلص كايبو للشلفاوة (د 63). وبهذه النتيجة يصعد "الموب" إلى المركز الثاني برصيد 24 نقطة مُزيحا شبيبة سكيكدة، في حين تحتل جمعية الشلف المرتبة الرابعة بمجموع 21 نقطة.

و عادت شبيبة بجاية بنقطة ثمينة من ميدان أمل بوسعادة (1-1) في الرمق الأخير من المواجهة بعدما تقدم أصحاب الأرض في النتيجة منذ الدقيقة (37) من ضربة جزاء، لكن موسي عبد السلام عدل النتيجة للبجاوية (د 90)، ما يسمح لأشبال المدرب زغدود بالبقاء في المراقبة من المركز الرابع بـ 21 نقطة بمعية جمعية الشلف، أما أمل بوسعادة يبقى في الصف الـ 11 بـ (11 نقطة).

الجمعية الوهرانية حققت بملعبها حبيب بوعقل، فوزا مهاما على ضيفها شباب باتنة بواقع (1-0)، بفضل هدف مصمودي منذ الدقيقة (3) من عمر اللقاء، وإثر هذا الفوز تبقى الجمعية قريبة من كوكبة المقدمة في الصف السابع (16 نقطة)، بينما يقبع شباب باتنة في الصف الـ 12 بعشر نقاط رفقة العلمة و معسكر.

بدوره تمكن سريع غليزان من افتكاك نقطة ثمينة، بعدما فرض نتيجة التعادل السلبي على مضيفه غالي معسكر (0-0)، ما يضع السريع في المركز السادس بمجموع 20 نقطة، في حين يحتل الغالي المرتبة الـ 12 بمعية العلمة وباتنة ، كما أطاح أهلي برج بوعريريج بضيفه شباب عين الفكرون، الذي يصارع في مؤخرة الترتيب بواقع (2-1)، في مباراة مثيرة لم يعرف الفائز فيها إلى غاية الأنفاس الأخيرة.

وتداول على توقيع أهداف البرج عثماني (د 74) و بوفليح (د 90+4) من ضربة جزاء، وسجل قوريشي الهدف الوحيد"السلاحف" (د 90+2).

و تمكن رائد القبة من العودة بنقطة التعادل من تنقله لمواجهة وداد تلمسان (1-1)، بالرغم من لعبه لأكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه شيحاتي بالبطاقة الحمراء (د 30)، و تقدم "القباوية" بفضل هدافهم فارس عمران (د 17) مضيفا بذلك هدفه الخامس في البطولة قبل أين يعدل التلمسانيون عبر بحاري (د45)، و يبقى الرائد متذيلا لجدول الترتيب بـ 8 نقاط و وداد تلمسان يحتل المركز العاشر بـ 13 نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب :

جاءت النتائج الكاملة و الترتيب، عقب إجراء مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي لعبت اليوم الجمعة.

وداد تلمسان - رائد القبة 1 - 1

أمل بوسعادة - شبيبة بحاية 1 - 1

مولودية العلمة - جمعية عين مليلة 0 - 1

جمعية وهران - شباب باتنة 1 - 0

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة 1 - 0

أهلي برج بوعريريج - شباب عين الفكرون 2 - 1

مولودية بجاية - جمعية الشلف 3 - 1

غالي معسكر - سريع غليزان 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 28 12

2. مولودية بجاية 24 12

3. شبيبة سكيكدة 23 12

4. جمعية الشلف 21 12

--. شبيبة بجاية 21 12

6. سريع غليزان 20 12

7. أهلي برج بوعريريج 18 12

8. جمعية وهران 16 12

9. مولودية سعيدة 15 12

10. وداد تلمسان 13 12

11. أمل بوسعادة 11 12

--. غالي معسكر 11 12

13. مولودية العلمة 10 12

--. شباب باتنة 10 12

15. شباب عين الفكرون 9 12

16. رائد القبة 8 12.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج