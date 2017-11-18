مســاهل من واشنطن: الجــزائر انتصــرت على الإرهــاب واصبحت فاعلا اساسيا في استقرار المنــطقـة

شارك وزير الخارجية عبد القادر مساهل الجمعة في الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة بدعوةمن كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون لتعزيز التعاون في المجال الأمني بين الولايات المتحدة وافريقيا.

وعرف الاجتماع مشاركة العديد من الوزراء الخارجية الافارقة وممثلي المجتمع المدني وعالم الاعمال في افريقيا كما سمح للمشاركين بالاطلاع على التحديات التي تتعرض لها القارة الافريقية في مجال الامن والحوكمة في القارة الافريقية وترقية التجارة والاستثمار.

واكد مساهل ان النجاح في عملية المواجهة العسكرية والامنية ضد الارهاب يقتضي وجود برامج سياسية واقتصادية و اجتماعية وثقافية وتربوية ودينية وغيرها.

وفي هذا الاطار تطرق الوزير الى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب مشيرا الى المقاربات الثلاث التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 1999 والتي سمحت للجزائر بالانتصار على الارهاب واستتباب الامن واصبحت اليوم فاعلا اساسيا في استقرار المنطقة.

وتتمثل هذه المقاربة في وضع سياسة عميقة ضد الارهاب وتفكيك شبكات دعمه اللوجستي وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية مؤكدا على دور الديموقراطية في مكافحة التطرف العنيف والارهاب وتعزيز الامكانيات السلمية التي تحفظ حياة البشر ومعالجة العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية ومكافحة التهميش والاقصاء والديمقراطية والحكم الراشد ودولة القانون وحقوق الانسان والمراة الى جانب سياسة المصالحة الوطنية والوئام المدني.

مساهل يؤكد ضرورة الاهتمام بالمنشآت القاعدية في افريقيا

وأكد وزير الشؤون الخارجية ضرورة دعم الجهود المبذولة من قبل القارة الافريقية في مجال المنشآت القاعدية مشيرا الى الاهمية الاساسية لهذه المنشآت في ترقية

وتسهيل التجارة والاستثمار.

واوضح مساهل في اطار مشاركته في الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة اهمية انجاز الطريق العابر للصحراء الذي يربط ابتداء من سنة 2018 الجزائر لاغوس بنيجيرياوالذي سيفتح افاقا جديدة لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة وتطوير الاقتصاد في كافة افريقيا الغربية وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية.

ودعا الولايات المتحدة التي يعتمد تطور اقتصادها على المنشآت سيما المتعلقة بالطرقات والسكك الحديدية الى مسايرة الجزائر في هذا الطريق الامر الذي سينعكس بطريقة ايجابية على التجارة بين الدول الافريقية وكذا التجارة الخارجية لافريقيا وتطور القارة عامة .

وكان الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة افتتح امس الجمعة بواشنطن بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون لتعزيز التعاون في المجال الأمني بين الولايات المتحدة و افريقيا.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج