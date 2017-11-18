سعــد الحــريــري يصــل إلى بــاريس للقــاء الـرئيس الفرنســي

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح السبت الى مطار "بورجيه" قرب باريس قادما من الرياض حسبما ذكرت مصادر اعلامية .

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعد الحريري اليوم بقصر الاليزيه .

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح أمس بانه سيستقبل الحريري بباريس كرئيس لوزراء لبنان وأنه سيبقى بباريس عدة ايام او اسابيع قبل العودة الى بيروت.

وأضاف أن فرنسا "تنتهج خطا يهدف إلى بناء السلام وليس لاختيار معسكر أو أخر"، مؤكدا أن "دعوة سعد الحريري ودية للنقاش معه كصديق لفرنسا".

يذكر أن سعد الحريري كان قد قدم في الرابع من نوفمبر الجاري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في كلمة متلفزة من السعودية ولم يرجع من ذلك التاريخ إلى بيروت.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج