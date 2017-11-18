أجنــــدة اليــوم الـ 21 من الحمــلة الإنتخــابيـة لمحــليــات الخميـــس المقبــل

18/11/2017 - 10:03

فيما يلي أجندة اليوم 21 من الحملة الانتخابية لمحليات  الـ 23 نوفمبر 2017 يالموافق ليوم السبت 18 نوفمبر .

 -حزب التجمع الوطني الديمقراطي :  

-الامين العام للحزب أحمد أويحيى ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة مولود معمري  بولاية تيزي وزو على الساعة 10:00 سا.

 -جبهة القوى الاشتراكية :

-الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكيةي حاج جيلاني محمد ينشط تجمعا  شعبيا بالمسرح البلدي "كاتب ياسين" بولاية تيزي وزو على الساعة 11:00سا. وينشط  عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري تجمعان شعبيان الأول بقاعة "البشير  الإبراهيمي" ببرج بوعريريج و الثاني بعنابة بالمسرح الجهوي "عزالدين مجوبي".

 -حركة الإصلاح الوطني :

-الأمين العام للحركة فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بالأغواط على الساعة  10:00 صباحا.

  -الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

- قادة الأحزاب الثلاثة محمد ذويبي ومصطفى بلمهدي وعبد الله جاب الله ينشطون  تجمعا شعبيا بـ "قاعة بن غازي الشيخ" بولاية سيدي بلعباس على الساعة 10:00 سا  صباحا.

-مصطفى بلمهدي ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب ام العسل بولاية تندوف على الساعة  16:00 سا .

-حزب العدل و البيان :

-رئيسة الحزب نعيمة صالحي تنشط تجمعا شعبيا بولاية برج بوعريريج "قاعة  السينما" على الساعة 15:00 سا .

-حزب عهد 54 :

-رئيس الحزب علي فوزي رباعين ينشط تجمعا شعبيا بـ" دار الشباب" بلدية فوكة  ولاية تيبازة على الساعة 14:00سا.           

-حزب العمال

-تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بدار الثقافة محمد العيد آل  خليفة بقسنطينة على الساعة 10:00سا.

 -التحالف الوطني الجمهوري

رئيس التحالف  بلقاسم ساحلي  ينشط ثلاث تجمعات شعبية ي الأول بدار الثقافة  هواري بومدين بولاية سطيف على الساعة 10:00ي والثاني بدار الثقافة "محمد العيد  آل خليفة" بقسنطينة على الساعة 14:00 سا و الثالث بالمسرح الجهوي "محمود  تريكي" بولاية قالمة على الساعة 17:00.

- جبهة المستقبل

  -رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبياي بقاعة حرشة حسان بالجزائر  العاصمة على الساعة  14:00 سا.  

 -حزب الفجر الجديد :

-رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية ورقلة على  الساعة 9:30 سا.

-حركة مجتمع السلم :

-رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينظم تجمعان شعبيان الأول بالمركز الثقافي  البرواقية بولاية المدية على الساعة 10:00سا ي و الثاني بقاعة ناصري بولاية  الشلف على الساعة 13:00سا .

 - الحركة الشعبية الجزائرية:  

 - رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيسمسيلت.

-حزب الحرية و العدالة :

-رئيس الحزب محمد السعيد ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة لعين تيموشنت على الساعة 14:00سا .

-الجبهة الوطنية الجزائرية :  

-رئيس الجبهة موسى تواتي بولاية المسيلة على الساعة 10:00 سا.

          

-حزب التجديد :

-الامين العام لحزب التجديد كما بن سالم  ينشط تجمعا شعبيا ب"قاعة السعادة"  ولاية وهران على الساعة 14:30 سا.  

- حركة الوفاق الوطني :

-الأمين العام للحركة علي بوخزنة ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "محمد بوضياف"  بولاية عنابة.

  -تحالف تاج 

-رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول ينظم تجمعان شعبيان الأول بقاعة  "ابن باديس" بولاية عين الدفلى على الساعة 10:00 و الثاني بقاعة متعددة  الرياضات بدائرة الزفيزف (سيدي بلعباس)على الساعة 16:00 سا .

  -حزب الشباب:

-المنسق العام للحزب حمانة بوشرمة ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "محمد العيد  ال خليفة" بولاية باتنة على الساعة 14:00 سا.

 -جبهة الجزائر الجديدة :

- رئيس الحزب جمال بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج

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