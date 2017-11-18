أجنــــدة اليــوم الـ 21 من الحمــلة الإنتخــابيـة لمحــليــات الخميـــس المقبــل

فيما يلي أجندة اليوم 21 من الحملة الانتخابية لمحليات الـ 23 نوفمبر 2017 يالموافق ليوم السبت 18 نوفمبر .

-حزب التجمع الوطني الديمقراطي :

-الامين العام للحزب أحمد أويحيى ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو على الساعة 10:00 سا.

-جبهة القوى الاشتراكية :

-الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكيةي حاج جيلاني محمد ينشط تجمعا شعبيا بالمسرح البلدي "كاتب ياسين" بولاية تيزي وزو على الساعة 11:00سا. وينشط عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري تجمعان شعبيان الأول بقاعة "البشير الإبراهيمي" ببرج بوعريريج و الثاني بعنابة بالمسرح الجهوي "عزالدين مجوبي".

-حركة الإصلاح الوطني :

-الأمين العام للحركة فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بالأغواط على الساعة 10:00 صباحا.

-الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء:

- قادة الأحزاب الثلاثة محمد ذويبي ومصطفى بلمهدي وعبد الله جاب الله ينشطون تجمعا شعبيا بـ "قاعة بن غازي الشيخ" بولاية سيدي بلعباس على الساعة 10:00 سا صباحا.

-مصطفى بلمهدي ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب ام العسل بولاية تندوف على الساعة 16:00 سا .

-حزب العدل و البيان :

-رئيسة الحزب نعيمة صالحي تنشط تجمعا شعبيا بولاية برج بوعريريج "قاعة السينما" على الساعة 15:00 سا .

-حزب عهد 54 :

-رئيس الحزب علي فوزي رباعين ينشط تجمعا شعبيا بـ" دار الشباب" بلدية فوكة ولاية تيبازة على الساعة 14:00سا.

-حزب العمال :

-تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة على الساعة 10:00سا.

-التحالف الوطني الجمهوري :

رئيس التحالف بلقاسم ساحلي ينشط ثلاث تجمعات شعبية ي الأول بدار الثقافة هواري بومدين بولاية سطيف على الساعة 10:00ي والثاني بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بقسنطينة على الساعة 14:00 سا و الثالث بالمسرح الجهوي "محمود تريكي" بولاية قالمة على الساعة 17:00.

- جبهة المستقبل :

-رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبياي بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة على الساعة 14:00 سا.

-حزب الفجر الجديد :

-رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية ورقلة على الساعة 9:30 سا.

-حركة مجتمع السلم :

-رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينظم تجمعان شعبيان الأول بالمركز الثقافي البرواقية بولاية المدية على الساعة 10:00سا ي و الثاني بقاعة ناصري بولاية الشلف على الساعة 13:00سا .

- الحركة الشعبية الجزائرية:

- رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيسمسيلت.

-حزب الحرية و العدالة :

-رئيس الحزب محمد السعيد ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة لعين تيموشنت على الساعة 14:00سا .

-الجبهة الوطنية الجزائرية :

-رئيس الجبهة موسى تواتي بولاية المسيلة على الساعة 10:00 سا.

-حزب التجديد :

-الامين العام لحزب التجديد كما بن سالم ينشط تجمعا شعبيا ب"قاعة السعادة" ولاية وهران على الساعة 14:30 سا.

- حركة الوفاق الوطني :

-الأمين العام للحركة علي بوخزنة ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "محمد بوضياف" بولاية عنابة.

-تحالف تاج

-رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول ينظم تجمعان شعبيان الأول بقاعة "ابن باديس" بولاية عين الدفلى على الساعة 10:00 و الثاني بقاعة متعددة الرياضات بدائرة الزفيزف (سيدي بلعباس)على الساعة 16:00 سا .

-حزب الشباب:

-المنسق العام للحزب حمانة بوشرمة ينظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "محمد العيد ال خليفة" بولاية باتنة على الساعة 14:00 سا.

-جبهة الجزائر الجديدة :

- رئيس الحزب جمال بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج