دربال: الحــملة الانتخــابية مقبــولة وهــادئـة ولم نسـجل أي تجاوزات تخـل بظروف سيــرها

وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الحملة الانتخابية وهي على مشارف نهايتها بالمقبولة جدا، معتبرا الخطاب السياسي الموجه للهيئة الناخبة بالهادئ والمسؤل داعيا الجميع إلى التحلي بالحيادية في نقل المعلومة.

واضح دربال في هذا الخصوص"أن الحملة الانتخابية تسير بهدوء وبخطاب واقعي وينشطها الكثير من الشباب وان هناك عمل جواري نشيط جدا لهذه الحملة".

وعن التجاوزات المسجلة إلى غاية الان صرح رئيس الهيئة بأنها ضئيلة جدا مقارنة بعدد المترشحين والبلديات.

وأضاف دربال "انه لو تم حساب عدد التجاوزات مقارنة بعدد المترشحين وعدد الدوائر الانتخابية لا تكاد هذه التجاوزات تذكر".

وأعرب عن ارتياحه لمجريات الحملة عموما مع التأكيد على أن كل تجاوز ولو كان صغيرا يتم تسجيله من قبل الهيئة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية