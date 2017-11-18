اتصالات الجزائر: تشغيل تدرجي للتطبيقات الضرورية لسير عمل الوكالات بعد محاولات الاختراق

أعلنت اتصالات الجزائر أن تشغيل التطبيقات الضرورية لسير عمل وكالاتها التجارية سيتم بشكل تدريجي اعتبارا من صبيحة اليوم السبت وذلك حرصا على ضمان التكفل الأمثل بانشغالات وطلبات زبائنها ومعالجة بياناتهم بشكل آمن وذلك بعد محاولات اختراق والاعتداء على الشبكة المعلوماتية حسب بيان لذات المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر أنه من المحتمل أن يتم تسجيل بعض الاضطرابات فيما يخص التكفل بطلبات الزبائن على مستوى الوكالات التجارية طوال هذا اليوم.

وقدمت اتصالات الجزائر اعتذاراتها لزبائنها عن هذا الإزعاج وتطمئنهم بأن فرقها التقنية تعمل جاهدة على ضمان استمرارية الخدمة وتسهر على التأمين الكامل لأنظمتها.

وكانت اتصالات الجزائر قد تعرضت لهجمات متصاعدة من قبل المجرم الالكتروني الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف عليه.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية