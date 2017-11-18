تدميــر خمســة مخابــئ للارهابيــين بتـيزي وزو وجيــجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير خمسة (5) مخابئ للارهابيين بكل من ولاية تيزي وزو وجيجل تحوي قنابل تقليدية وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب ما افاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه في "إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 17 نوفمبر 2017 بتيزي وزو/ن.ع.1 (04) مخابئ لإرهابيين تحوي قنبلتين تقليديتي الصنع إضافة إلى (01) مولد كهربائي وفي جيجل/ن ع 5 و إثر عملية بحث و تفتيش كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ يحتوي على كمية من الذخيرة من مختلف العياراتي (01) مخزن ذخيرةي (01) نظارة ميدان و (02) أخمصين لرشاش كلاشنيكوف إضافة لأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست و برج باجي مختار/ن ع 6ي (05) أشخاص وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع وشاحنة(01) و قطع غيار لأجهزة كاشفة للمعادن بالإضافة إلى (02) مطرقتي ضغط ومولدا (01) كهربائيا و هواتف نقاله و في أدرار/ ن ع 3 اوقف عناصر الدرك الوطني (01) شخصا وحجزت (400) كلغ من التبغ و سيارة (01) رباعية الدفعي فيما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي/ن.ع.4 محاولة تهريب أزيد من (1400) لترا من الوقود وحجزت(02) سيارتين".

من جهة أخرى أحبط حرس السواحل بكل من وهران مستغانم و عين تيموشنت و تلمسان/ن.ع.2 ي محاولات هجرة غير شرعية لـ (187) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ي فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من أدرار وغردايةي (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج