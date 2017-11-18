المسلك الدولي"بينيكارلو: تـأهل الجزائرية إيناس إيبو للمباراة النهائية

تأهلت الجزائرية ايناس ايبو هذا السبت للمباراة النهائية للجدول الفردي من منافسات المسلك الدولي للمحترفات''بينيكارلو''الجارية بكاستلون(إسبانيا) من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري،عقب فوزها على الإسبانية بيريو إسكورهويلا بشوطين نظيفين (7-6 و 6-2).

ووجدت بطلة إفريقيا للوسطيات لعام 2015، صعوبات كبيرة في الشوط الأول قبل ان تتحرر في الشوط الثاني وتفوز بسهولة.

في الدور النهائي ستواجه إيبو (18 سنة) التشيكية فيفيان جوهاسزوفا (24 سنة) الفائزة على الجورجية إيكاتيرينا قورقودزي (2-1: 2-6، 7-6 و 6-3).

ويعتبر نهائي يوم الغد، صعبا على اللاعبة الجزائرية المنتمية للأكاديمية الرياضية بفالنسيا (إسبانيا) أمام التشيكية المصنفة خامسة في هذه الدورة.

في الجدول الزوجي، أقصيت ايبو رفقة زميلتها الألمانية كارولين فيرنر مساء أول أمس الأربعاء في الدور الأول بعد خسارتهما أمام الثنائي الاسباني نويليا بوزو زانوتي وأنجيليس مورينو بارانكيرو بنتيجة 4-6، 7-5 (11-9).

وتجرى هذه المنافسة التي تقدر جوائزها ب 15.000 دولار أمريكي، على الأراضي الترابية لملعب بينيكارلو للتنس (إسبانيا).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية