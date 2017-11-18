قتيل وجريح في حادث مرور بحاسي لفحل بغرداية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع هذا السبت على بعد 124 كلم جنوب غرداية، كما أستفيد من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على المخرج الجنوبي لمدينة حاسي لفحل على شطر الطريق الوطني (1) الرابط بين حاسي لفحل والمنيعة وذلك عقب انحراف شاحنة كانت تقل على متنها الضحيتين والتي تدحرجت لعدة مرات قبل أن تستقر خارج مسارها، حسب ذات المصالح.

وتم إجلاء جثة السائق (33 سنة) الذي توفي بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي لفحلي والتي نقل إليها مرافقه (23 سنة) الذي أصيب بجروح في هذا الحادث ، إستنادا لنفس المصدر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية