دربـال لـلإذاعة: الأحــزاب مُلـــزمــة بالصمــت الانتخـــابي بـدءا من مـنتصف لـيلـة هــذا الأحد

تدخل الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر هذا الأحد يومها الأخير لتكثف الأحزاب السياسية و القوائم الحرة و التحالفات من نشاطاتها مستغلة بذلك السويعات المتبقية من الحملة لاستقطاب الهيئة الناخبة.

و قد ركزت مختلف التشكيلات السياسية في اليوم ما قبل الأخير للحملة على أهمية التصويت مشددين على دور المجالس المنتخبة الجديدة في تكريس الاستقرار و الأمن و التنمية إلى جانب التأكيد على نزاهة و مصداقية الاستحقاقات.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الأحزاب السياسية و المترشحين إلى احترام مرحلة الصمت الانتخابي التي تمنع القيام بأي نشاط دعائي.

و في هذا الشأن أوضح عبد الوهاب دربال للقناة الإذاعية الأولى أن المقصود من الصمت الانتخابي هو أن الحملة الانتخابية من أجل إشهار للبرامج و للمترشحين و من ملصقات تنتهي وفقا للقانون، مشيرا إلى أن كل التجمعات تتوقف و معها الخطابات المباشرة حول الحملة الانتخابية ، مؤكدا أن أي تجاوز يصبح العمل غير قانوني، قائلا إن الالتزام بالقانون هو الخطوة نحو الشرعية الصحيحة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية