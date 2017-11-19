البطولة العربية الـ13 للفئات الشابة: دعاء جلولي تحرز برونزية 200 متر سباحة على الظهر

أحرزت السباحة الجزائرية دعاء جلولي الميدالية البرونزية لسباق 200 متر سباحة على الظهر (فئة 12-13 سنة)K السبت خلال منافسات اليوم الثالث من الطبعة الـ 13 للبطولة العربية للفئات الشابة المقررة من 16 الى 20 نوفمبر الجاري بالقاهرة (مصر).

وحققت جلولي في نهائي 200 متر سباحة على الظهر توقيت قدره (2 د: 35 ثا.89) وراء اللبنانية ليتسيا حمدون (2: 30. 65 - الذهبية) و المصرية فريدة عمر محمد (2: 35. 09 – الفضية).

تشارك الجزائر بمجموع 38 سباحا و سباحة في الطبعة الـ 13 من البطولة العربية للفئات الشابة (براعم و أصاغر و أشبال و أواسط - اناث و ذكور) المؤهلة للألعاب الاولمبية للشباب و تقدر الجوائز مالية للفرق الفائزة و المقدرة بمليون ونصف المليون دولار للفريق المتوج باللقب و 000ر600 دولار للثاني فيما يحصل صاحبا المركزين الثالث و الرابع على جائزة مالية تقدر بـ 000ر200 دولار وذلك وفق الاتفاق المبرم مع الاتحاد العربي للسباحة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج