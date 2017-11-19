وزارة التربية:مسابقة لتوظيف 100 طبيب عام ونفساني في الصحة العمومية يوم الـ 26 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية هذا الاحد عن مسابقة التوظيف في قطاع التربية للالتحاق برتبي طبيب عام ونفساني عيادي في الصحة العمومية ستجرى يوم الـ 26 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفايسبوك) أن "إجراء المقابلة الخاصة بهذه المسابقة ستكون يوم الـ 26 ديسمبر المقبل"،مشيرة الى أنه "تم فتح 100 منصب موزع بالتساوي بمعدل منصب واحد في كل ولاية (أي 50 منصبا بالنسبة لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية و 50 منصبا لرتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية)".

وحسب البيان الذي نشرته الوزيرة، فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيشرف على هذه المسابقة،ويشترط للالتحاق بمنصب طبيب عام في الصحة العمومية الحصول على شهادة دكتور في الطب او شهادة معترف بها، ويكون نمط التوظيف على أساس الشهادة.

أما بالنسبة لرتبة نفساني عيادي, فيشترط في المترشح الراغب في الالتحاق بهذه المسابقة الحصول على شهادة الليسانس في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، في حين ان نمط التوظيف في هذه الرتبة يكون على أساس الاختبار.

وأضاف نفس المصدر أن الاختبارات الكتابية للمترشح المقبول تشمل اختبارا في الثقافة العامة (المعامل 2) واختبارا ذو صلة بتخصص المترشح (المعامل 03) واختبارا في دراسة حالة (المعامل 2).

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المترشحين الراغبين في اجراء هذه المسابقة والذين تتوفر فيهم الشروط الى ايداع الملفات على مستوى مديريات التربية بالولايات التابعبن لهاي مؤكدا أن ايداع الملف يكون من طرف المعني شخصيا على مستوى مديرية التربية للولاية التابع لها ويكون ذلك خلال 15 يوما من تاريخ اول اشهار للمسابقة.