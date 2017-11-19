انطلاق القوافل الأولى للمكاتب المتنقلة نحو المناطق النائية بالجنوب الكبير

انطلقت القوافل الأولى للمكاتب المتنقلة ببعض ولايات الجنوب الكبير لاستقبال الناخبين القاطنين بالمناطق النائية لتمكينهم من اختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة المحلية .

وجرى تسخير نحو 140 مكتب متنقل من قبل الإدارة والتي ستجوب المناطق البعيدة بولايات الجنوب ، وأغلبها بأقصى جنوب الوطن على غرار أدرار (42 مكتبا متنقلا) و تمنراست (34) والوادي (21) و تندوف و إليزي (10 لكل واحدة منها) وبشار و الأغواط (9 مكاتب متنقلة لكل واحدة منها ) .

وبهذه المناطق التي تم تقديم الاقتراع فيها حسب القانون بـ 72 ساعة على الأكثر ، فقد زودت عديد قوافل المكاتب المتنقلة بوسائل الانتخاب و مؤطرة من قبل أعوان إداريين يرافقهم ممثلو المترشحين .

وكانت قد انطلقت أمس السبت قوافل مكاتب متنقلة على غرار تندوف و تمنراست ، فيما تنطلق أخرى هذا الأحد ، كما هو الحال لولايتي تمنراست و إليزي.

وقد فرضت شساعة أقاليم ولايات الجنوب ، والتي تتميز ببعد المناطق المعزولة بها بمسافات لعدة كيلومترات عن مقر البلديات الأم على الإدارة لتسخير هذه المكاتب المتنقلة لاستقبال الناخبين الذين أغلبهم من البدو الرحل المتنقلين بشكل دائم.

وقد رخص لولاة عشر ولايات بالوطن لتقديم تاريخ انطلاق عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، بموجب قرار وزاري ممضى من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 64 .

ويتعلق الأمر في أغلبها بولايات واقعة بجنوب البلاد ، وهي أدرار و الأغواط وبشار و تمنراست و ورقلة و إليزي و تندوف والوادي والنعامة و باتنة .

ويرخص القرار بتقديم بـ 72 ساعة على الأكثر تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية .

و في حالة ضرورة تكييـف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية يمكن لـولاة الولايات المذكورة حـسب الحالة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إمّــا بـ24 ساعة أو 48 ساعة، وفق القرار ذاته.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج