وفاة شخصين في انفجار للغاز بالمركب السياحي سيدي فرج غرب العاصمة

19/11/2017 - 13:36

تسبب تسرب للغاز هذا الأحد في حدود الساعة التاسعة صباحا  9 سا و 49 دقيقة في حدوث انفجار قوي داخل المركب السياحي سيدي فرج غرب العاصمة أسفر عن وفاة شخصين حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر .    

وذكر الملازم الأول خالد بن خلف الله أن انفجار قوي للغاز سجل اليوم على مستوى  المركب السياحي لسيدي فرج غرب العاصمة وذلك بسبب تسرب للغاز وأسفر الحادث  الأليم عن وفاة رجل وامرأة فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لجريج من  طرف أعوان الحماية .

وأضاف أن العملية متواصلة وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر 4  شاحنات إطفاء وشاحنة ذات سلالم ميكانيكية و 3 سيارات إسعاف .

من جهة أخرى أشار ذات المصدر الى أن مصالح الأمن ستباشر عملها في التحقيق  حول الأسباب الحقيقة للحادث الذي أثار الرعب وسط قاطني المركب

 

أوسمة:

الجزائر, مجتمع

طالع ايضاً

بريطانيا: 22 قتيلا في هجوم انتحاري استهدف حفلا غنائيا بمانشستر
مقتل 35 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في بغداد
مقتل نائب رئيس بلدية "العين" وإصابة شخص آخر في انفجار شرق لبنان
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق للألعاب النارية إلى 31 قتيلا