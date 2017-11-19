رئاسة الجمهورية تفند قطعيا الاستقبال المزعوم للأستاذ فاروق قسنطيني

فندت رئاسة الجمهورية "قطعيا" التصريحات التي تناقلتها يومي السبت و الأحد الصحافة الإلكترونية واليومية والتي مفادها أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خص الأستاذ فاروق قسنطيني باستقبال, واصفة إياها "بمجرد افتراءات", حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن "بعض التصريحات التي تناقلتها الصحافة الإلكترونية و اليومية أمس السبت 18 نوفمبر و اليوم الأحد 19 نوفمبر 2017 أشارت إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد خص الأستاذ فاروق قسنطيني باستقبال وتطرق معه إلى المسائل المتعلقة بالوضع الراهن و بالآفاق المستقبلية " .

و خلص البيان إلى أن "رئاسة الجمهورية تفند قطعيا صحة خبر الاستقبال و المحتوى الذي نسب إليه معتبرة هذا الأمر مجرد افتراءات".