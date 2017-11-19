برج بوعريريج : حجز حوالي 50 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج في إطار عملية مشتركة مع القطاع العسكري بالولاية من حجز 49 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما علم هذا الأحد من ذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه العملية وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مكونة من 4 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات وترويجها تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة ينحدرون من ولايات وسط وشرق البلاد ويمتد نشاطها من الحدود الغربية للبلاد إلى غاية الحدود الشرقية.

كما تم حجز في إطار نفس العملية مركبة كانت تستعمل في نقل المواد المخدرة، إلى جانب مبلغ مالي بأكثر من 62 ألف د.ج وكذا 7 هواتف نقالة تستعمل في التواصل بين أعضاء الشبكة، حسب نفس المصدر.

المصدر : وأج