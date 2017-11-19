الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة البوكمال شرق البلاد بعد طرد تنظيم"داعش"

تمكن الجيش السوري وحلفاءه هذا الأحد من قبض السيطرة على مدينة البوكمال الواقعة شرق البلاد على الحدود مع العراق وطرد عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي منها.

وقال المصدر ذاته "إن الجيش السوري والقوات الحليفة سيطروا على كامل مدينة البوكمال"، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على"إزالة الألغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش في المدينة".

وكان الجيش السوري قد تمكن في التاسع من نوفمبر الجاري من طرد هذا التنظيم من المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرته عليها، غير أن عناصر التنظيم تمكنوا بعد أيام عدة من السيطرة عليها مجددا.

وذكر المصدر ذاته أن التنظيم "أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام المفخخات والانتحاريين، لكن محاصرة المدينة مكنت الجيش من حسم المعركة والسيطرة عليها بالكامل".

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استعادة الجيش السوري وحلفاءه السيطرة على المدينة، مشيرا إلى أن تنظيم"داعش"انسحب من الأحياء الشرقية باتجاه نهر الفرات الواقع شرق المدينة.

المصدر : وأج