تسـليم مقــطع الطــريق السيــار البـويرة –الاخضــرية كــاملا في مــاي 2018

سيتم تسليم مشروع إعادة تهيئة مقطع الطريق السيار الرابط بين مدينتي البويرة و الاخضرية على مسافة 33 كلم في شهر ماي 2018 حسبما ذكره اليوم الأحد مدير الأشغال العمومية للبويرة واضح عبد الكريم.

وأوضح واضح خلال أشغال المجلس الولائي الذي ترأسه الوالي مصطفى ليماني أن المشروع في مرحلته الأخيرة و لم يبق منه سوى 3 كلم قيد الانجاز .

واستنادا للتفاصيل التي قدمها ذات المسؤول فقد تم تسليم 30 كلم من هذا المقطع بينما سيتم تسليم 3 كلم في شهر ماي المقبل .

وتم تخصيص غلاف مالي قدره 13.5 مليار دج لإعادة تهيئة هذا الجزء الهام من الطريق السيار الذي يسجل يوميا عبور 45000 مركبة من بينها 35 بالمائة من الوزن الثقيل .

ولازالت الأشغال طور الانجاز ما بين نفق عين شريكي و الجسر الكبير.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الأشغال العمومية و النقل كان قد أعطى سابقا تعليمات لمطابقة نفق عين شريك مع المعايير الدولية في مجال الأمن و الانجاز.

ومن جهته دعا الوالي كل من مدير الأشغال العمومية و مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السيارة للتسريع في وتيرة الأشغال بهدف التخلص من الاكتظاظ المسجل على مستوى هذا الطريق.

وصرح قائلا "يجب أن نضع حدا للاكتظاظ المروري المسجل يوميا والذي يتسبب في معاناة كبيرة لمستعملي هذا المحور".

وعرف هذا المقطع من الطريق السيار تدهورا كبيرا بسبب انزلاق التربة و النوعية الرديئة للأشغال المنجزة سابقا. وقد تسبب هذا التدهور خصوصا على مستوى منحدر الجباحية (غرب البويرة) في وقوع عدة حوادث مرور أسفرت عن العديد من القتلى .

المصدر : الإذاعــة الجـزائرية/وأج