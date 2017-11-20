توقيف الطفلة المتورطة في قتــل الطفلـة التـي عثر عليها متـوفاة بعد اختفائــها بــوهران

ألقت مصالح الأمن الولائي لوهران في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد القبض على طفلة تبلغ من العمر 14 سنة والتي تكون تقف وراء جريمة قتل راحت ضحيتها طفلة ذات 8 سنوات وجدت مساء نفس اليوم مقتولة داخل منزل أحد الجيران بحي النور بعد ساعات من اختفائها وفق ما أكدته مصالح الأمن الولائي الاثنين.

وقد تم توقيف الطفلة المتورطة في هذه القضية ببلدة الشهيد "سي محمود" المعروفة محليا باسم "دوار بوجمعة" حسبما أشار إليه نفس المصدر الذي أبرز"أنها كانت بصدد البحث عن الاختباء" وأن اكتشاف مكانها تم بعد إطلاق التحقيقات والتحريات بشأن هذه القضية من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للأمن الولائي.

وحسب النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية - يضيف ذات المصدر - فان الطفلة الضحية كانت قد اختفت منذ الساعة الحادية عشر من صبيحة أمس الأحد وقد شرعت عائلتها في البحث عنها قبل أن يكتشف مكان تواجدها متوفاة مساء نفس اليوم داخل منزل أحد الجيران.

وقد عثرت والدة الطفلة المتورطة على جثة الضحية ملفوفة داخل كيس بلاستيكي عند دخولها لمنزلها مساء بعد غيابها لزيارة الأقارب وفق ما أشار إليه ذات المصدر الذي أوضح أن خبرة الطب الشرعي وكذا النتائج الأولية التي وصلت إليها الفرقة الجنائية قد بينت "أن الضحية قد برز في جسدها أثار العنف والخنق".

وكانت هذه القضية اهتز لها سكان حي "النور" الواقع بدائرة بئر الجير شرق مدينة وهران حيث تفاعل مع حيثياتها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أولئك المتضامين مع عائلة الضحية.

كما يشار الى أن مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران تواصل في التحقيق والتحري في ظروف وملابسات هذه القضية حسبما أضافه المصدر ذاته.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج