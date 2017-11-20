نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات للإذاعة :ضرورة إشراك الهيئة في معالجة ورفض ملفات الترشح

شدد نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب هذا الاثنين على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة فيما تعلق بدورها الرقابي على ايداع الترشيحات ومعالجة الملفات والقرارات الخاصة برفض بعض الترشيحات.

وقال نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إن القانون المتعلق بنظام الانتخابات أقصى الهيئة في هذا الشق بالذات وأعطى صلاحيات الفصل فيها للمحاكم الادارية.

وفي هذا المقام -يضيف المتحدث-يصب تأكيد رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال على أهمية مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومنح الهيئة التي يشرف عليها صلاحيات أوسع تتضمن حق مراقبة قرارات الوالي عندما يتعلق الامر برفض الترشيحات.

وأشار المتدخل ذاته في هذا السياق إلى أن القانون لا يكفل للهيئة بمفردها صلاحيات ضمان شفافية المسار الانتخابي بل بمعية الشركاء من محاكم إدارية ولجان بلدية وولائية ، فهي تتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية والوقوف على توفير كل الوثائق والاستمارات الخاصة بالترشح إضافة إلى السهر على احترام حقوق الناخبين والاحزاب السياسبة.

الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر كانت ايجابية وهادئة

وبعد انقضاء فصولها قيم موسى يعقوب الحملة الانتخابية بالايجاب واصفا إياها بالهادئة ،وذلك بفضل النضج السياسي الذي تحلى به المترشحون ،حيث خلت من الشتم والمساس برموز الدولة وقد ساهم في ذلك حسب المتدخل التجربة التي اكتسبتها الهيئة في التشريعيات الفارطة والتكوين الذي أشرفت عليه لفائدة أعضائها بحضور الاحزاب السياسية.

وبخصوص المخالفات التي تم إحصاؤها قال نائب رئيس الهيئة إن أغلب التدخلات والمقدرة ب545تدخل انحصرت في مخالفات الالصاق العشوائي للصور والمنشورات ،فيما تم الوقوف على عدد قليل من حالات تدمير مداومات بعض الاحزاب السياسية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة