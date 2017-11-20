دراسة حديثة تكشف أن الفيتامينات على شكل عقاقير للأطفال ضرورية

كشفت دراسة مسحية حديثة في بريطانيا أن أغلب الآباء لا يعرفون أن تقديم العقاقير الطبية التي تحتوي على فيتامينات Aو C وD أمر ضروري للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات يحتاجون للتزود بهذه الفيتامينات حرصا على صحتهم في المستقبل.

وكشف باحثون أن 30 في المائة من الآباء لم يحصلوا على أي نصيحة من المختصين بتقديم هذه الحبوب لأطفالهم أبدا.

كما أن 64 في المائة من الآباء الذين شملتهم عينة البحث أكدوا أنهم لم يقدموا هذه الفيتامينات لأطفالهم ولو مرة واحدة.

ولطالما كانت هذه توصية من جانب السلطات البريطانية منذ أن وافقت عليها لجنة الشؤون الصحية مطلع تسعينات القرن الماضي.

وكان هدف الباحثين من الدراسة الأخيرة معرفة مدى اطلاع الآباء على هذه المعلومات، واستطلعوا آراء الأشخاص البالغين المرافقين للأطفال في مستشفيين.

وقال الباحثون إن أبرز سببين لعدم تقديم الآباء عقاقير الفيتامينات لأطفالهم هو أنهم لم يعرفوا بأن الأمر ضروري وأنهم ظنوا أن التغذية الصحية فقط أمر كاف للحفاظ على صحة أطفالهم.